Масштабный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов завершится битвой в «Атланте»

Финальный этап регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов состоится 17 ноября в спортивном комплексе «Атлант» в Липецком районе, - сообщает пресс-служба областной администрации. Большой спортивный праздник нацелен на вовлечение жителей региона в систематические занятия физической культурой и спортом.

Сборная команда победителей трудовых коллективов по ведомственной принадлежности, отобранная на первом этапе по лучшим результатам в личном первенстве, принимает участие в финале. Программа включает спортивную и творческую части программы. Спортивная программа состоит из тестов VI-XI ступеней комплекса ГТО: подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (для мужчин), сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (для женщин), плавание на 50 метров (для мужчин) и на 25 метров (для женщин), челночный бег 3х10 м. Творческая часть состоит из визитной карточки (речевки, слогана, песни) и наглядной агитации в виде плакатов.

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Участники, занявшие призовые места в личном первенстве среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе, а также сильнейшие команды награждаются дипломами, медалями и кубками. Проводит фестиваль региональный оператор по внедрению ГТО Информационно-аналитический центр развития физической культуры и спорта Липецкой области при поддержке управления физкультуры и спорта региона.

Фото: сайт администрации Липецкой области.