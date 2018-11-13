Липецкого бизнесмена нашли мертвым в отеле в Индии

На прошлой неделе в соцсетях появилась информация о липчанине, которого нашли мертвым в отеле Индии. 8 ноября пользователи опубликовали фотографию странички паспорта Дмитрия. А также написали следующее: «Нужна любая инфа, нужно найти родственников и друзей. Приехал в Гоа 16 октября, проживал в гестхаусе в Арамболе, был найден мертвым в отеле», указав номер телефона для обратной связи.

По словам автора сообщения, родственники нашлись. «КП-Липецк» удалось связаться со знакомым Дмитрия. Олег сообщил, что за неделю до трагедии разговаривал с другом по телефону.

- С Димой я общался примерно за неделю до этого случая, совершенно ничего не предвещало, - рассказал «КП-Липецк» Олег. - У него были планы по бизнесу, небольшому, связанному с медицинским туризмом, обговорили сайт, который я должен был делать.... как гром среди ясного неба. Он был совершенно спокоен.

Одно из последний фото, опубликованных Дмитрием на своей страницеФото: с личной страницы в facebook

Как рассказали в представительстве МИД России в Воронеже, информация о липчанине им пока не поступала. Представительство курирует, в том числе, и Липецкую область. Как правило, в подобных случаях о произошедших ЧП сообщают непосредственно в представительство МИД региона. Сотрудники министерства разыскивают родственников, выясняют, был ли застрахован погибший.

- Если он поехал туда самостоятельно, без помощи туроператора, он должен был оформить страховку в одной из российских компаний, - пояснили в представительстве МИД России в Воронеже. - Если человек погибает, страховка покрывает денежные средства на возвращение тела на Родину. Если страховки нет, то возвращение тела на Родину в 99% случаев идет за счет родственников. В подобных случаях, как с липчаниным, хозяева или постояльцы отеля должны уведомить полицию о произошедшем. Полиция устанавливает личность, гражданство погибшего и передает информацию в посольство или генеральное консульство. После чего совместно со страховой компанией и родственниками решается вопрос о транспортировке тела обратно.

Кстати, причина смерти Дмитрия до сих пор неизвестна. Кстати, о поездке в Индию он писал на личной страничке в Facebook. Липчанин делился впечатлениями, выкладывая фотографии и видео. Дмитрий снимал Индийский океан, показывал отель, в котором жил.