Липчанка убила мужа в кафе через пару часов после счастливого селфи

В Липецке арестовали на два месяца 25-летнюю Алину, которая убила супруга в кафе. Напомним, жуткое публичное убийство произошло в воскресенье, 11 ноября, в одном из баров на улице Студеновской.

Молодая семья что-то отмечала в компании друзей, как вдруг между супругами разгорелась ссора. Девушка молча вышла, а после вернулась с ножом и воткнула его мужу в живот. Все происходило на глазах у ошарашенных посетителей заведения и друзей. Истекающему кровью Роману сразу вызвали «Скорую». Несмотря на все усилия медиков, спасти мужчину не удалось – он умер в больнице. Алину задержали там же баре.

Фото со страницы убитогоФото: vk.com

Как стало известно «КП», супруги сыграли свадьбу в сентябре 2016 года, вскоре у них появился ребенок. Обычная семья, не без неурядиц, но ничего из ряда вон. В социальных сетях оба демонстрировали счастливый брак.

«Спасибо родная за дочку» – эта запись висит на странице у теперь уже покойного Романа в статусе. У мужчины много фотографий с женой и ребенком. «Ты самое заветное из всех моих желаний» – писал он по фотографиями дочки. У Алины в статусе цитаты о детях и семье. Сейчас многочисленные знакомые пары недоумевают, что же могло случиться с любящей женой, что за одну секунду она лишила супруга жизни, причем у всех на глазах.

Фото со страницы убитогоФото: vk.com

За пару часов до кровавой расправы, супруги выложили в соцсети совместное селфи, где оба счастливы. Как сейчас рассказывают общие знакомые Алины и Романа, в последнее время у пары не все ладилось, часто случались скандалы. Одни приятели рассказывают о вспыльчивом характере и агрессивном поведении самой Алины, которая по их словам, часто нападала на Романа и однажды, якобы, даже грозилась убить. Другие говорят, что инициатором ссор был Роман, причем даже нередко бил жену.

Как сообщили в региональном СКР, девушка во всем созналась. На допросе она рассказала, что не собиралась убивать мужа – хотела только напугать и пригрозить. В итоге все обернулось тяжким преступлением, а меленький ребенок остался сиротой.В тот злополучный вечер между супругами произошла очередная стычка. По словам знакомых, Роман начал оскорблять Алину и та, обидевшись ушла. Того, что девушка вскоре вернется с ножом, не ожидал никто.

Алина успела закрыть свои страницы в соцсетях, а вот на странице у Романа под фотографиями его жены обозленные знакомые теперь оставляют оскорбительные комментариями с проклятиями. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.