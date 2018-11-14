Игорь Артамонов открыл всероссийскую конференцию «Развитие финансовой системы России в новых условиях цифровой экономики»

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня открыл всероссийскую конференцию «Развитие финансовой системы России в новых условиях цифровой экономики». Пленарное заседание форума началось в большом зале администрации региона, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Врио главы региона главный акцент в своем выступлении сделал на важность повышения интереса молодежи к новым трендам экономического развития страны и российских регионов. «Главное сегодня - изменить то, что в головах студентов, - сказал Игорь Артамонов. – А для этого необходим сильный профессорско-преподавательский состав. Мы должны готовить конкурентоспособных специалистов, которые будут способны ответить на современные вызовы».

Участники форума, в числе которых и студенты липецких вузов, обсудят международный опыт и отечественную практику становления и развития цифровой экономики, современные финансовые технологии, трансформацию банковской сферы и целый ряд других актуальных вопросов. По окончании пленарного заседания состоятся круглые столы в Липецком филиале Финансового университета при Правительстве РФ.

Фото: сайт администрации Липецкой области.