Липецкая область – среди лидеров по поддержке социально ориентированных НКО и социального предпринимательства

Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, регион занимает шестое место в рейтинге лучших субъектов РФ. Оценка проводится Министерством экономического развития РФ по перечню показателей, утвержденному распоряжением Правительства РФ.

Среди критериев оценки - темпы роста количества СО НКО в регионе; налоговые льготы для некоммерческих организаций; доля целевых субсидий в региональном бюджете; доля муниципальных районов и городских округов, поддерживающих НКО и социальных предпринимателей; доля негосударственных организаций в общем количестве организаций, оказывающих услуги в социальной сфере. Также оцениваются отдельные показатели, характеризующие доступ СО НКО на рынок социальных услуг и развитие негосударственных дошкольных учреждений, медицинских и других организаций.

В Липецкой области работа с некоммерческими организациями переведена в формат проектного управления. Разработана программа «Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам», в соответствии с которой реализуются семь проектов в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта, активно привлекаются добровольцы к оказанию услуг населению. Руководителем и уполномоченным органом по координации программы является управление экономики администрации Липецкой области.

В соответствии с целями и задачами государственной политики некоммерческим организациям Липецкой области предоставляется образовательная, консультационная, информационная, имущественная и финансовая поддержка, активно работает АНО «Центр поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций».

Рейтинг Министерства экономического развития РФ позволит ежегодно выявлять лучшие практики и сопоставлять работу регионов в сфере поддержки социального предпринимательства и социально ориентированных НКО, подчеркнули в управлении экономики.