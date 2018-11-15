«Папа, когда ты меня заберешь?»: липчанину третий год не дают усыновить ребенка

В редакцию «КП-Липецк» обратился липчанин Вячеслав Васильев, который в течение двух лет безуспешно пытается добиться опеки над ребенком из детдома. Своих детей у Вячеслава нет, есть сын супруги от первого брака, усыновить которого юридически не представляется возможным. Желание возникло еще в 2015 году, когда Васильев решил помочь семье из Донбасса. Мужчина, по просьбе родителей, на время приютил у себя их 11-летнего сына, которого воспитывал сам почти год, с июня 2015 года по март 2016. В течение этого времени Васильев водил чужого ребенка в школу, кормил, одевал и занимался развитием мальчика. После этого Вячеслав решил взять под опеку ребенка из детдома.

– Я просто хочу помочь хотя бы одному ребенку обрести семью и дать хорошую жизнь, – пояснил свое решение мужчина. – Члены моей семьи и даже работодатель отнеслись к этому положительно.

В июле 2016 года Васильев успешно окончил школу приемных родителей, и в сентябре получил от областного управления опеки разрешение на временное опекунство.

Мужчина третий год воспитывает ребенка, которого не может усыновитьФото: Предоставлено "КП"

В декабре того же года он оформил временную опеку над тогда еще 9-летним мальчиком из липецкого Центра помощи детям имени Эдуарда Белана. 6 февраля 2017 года городское управление опеки отказало Вячеславу в постоянном опекунстве, отказал в обжаловании и районный суд, но мужчина не терял надежду. Тут стоит отметит, что суд отказал в опеке, но не в усыновлении. И теперь мужчина снова судится, чтобы именно усыновить мальчишку.

ВЫВОЗИТЬ В ДРУГОЙ РЕГИОН МОЖНО, А ПОД ОПЕКУ – НЕЛЬЗЯ

А пока идут споры Артемка (имя изменено), проводит с Вячеславом и его семьей все каникулы и праздники. В 2016 году Васильев еще не был женат официально, но в январе этого года заключил брак с Полиной Кобзевой, которая в течение этого года тоже активно участвует в воспитании Артема. Как уже упоминалось, у женщины есть полуторагодовалый сын от первого брака.

За два года Артем стал в семье родным. Мальчик называет Вячеслава и Полину папой и мамой, мать опекуна – бабушкой. С разрешения органов опеки, Васильевы три недели отдыхали с мальчиком на море, сам Вячеслав возил Артема в Москву на Кремлевскую елку. Этим летом мальчик пробыл в семье все три месяца: гуляли, ходили в кино, в парк, посещали музеи, детские городки. В общем, делали все, что обычно делают семьи с детьми.

Мужчина третий год воспитывает ребенка, которого не может усыновитьФото: Предоставлено "КП"

– Мы очень привязались к Артему, и он к нам, – рассказывает Васильев, – В нашей семье сложились отношения любящих друг друга близких людей. Когда он в детдоме, мы сильно по нему скучаем, и он по нам. Постоянно спрашивает «папа, когда ты меня заберешь». А я не знаю, что ответить.

Выходит, что у органов опеки нет возражений даже, когда ребенка вывозят в другой регион, но оформить постоянное опекунство или усыновить не дают. У Васильева нет судимостей, приводов, жалоб от соседей на неадекватное поведение, есть постоянная работа с заработком вдвое выше среднего по региону, супруга, трехкомнатная квартира и опыт воспитания детей. После проверки условий жилья и совещания в областном управлении опеки не нашли причин для отказа в усыновлении, но психолог городской отдел решил иначе.

«МЫ НАШЕГО СЫНА НИКОГДА НЕ БРОСИМ»

– Я считаю, указанное заключение незаконным и нарушающим мои права и права ребенка, – говорит Вячеслав. – Основанием для отказа являются отрицательное заключение психолога и решения суда о возможности быть опекуном, но не усыновителем. А я собираюсь именно усыновлять ребенка, а не оставлять его под опекой, чтобы стать настоящей семьей со всеми трудностями, радостями и заботами. Тем более с момента того заключения изменились некоторые обстоятельства, ведь тогда я не был женат.

В конце августа мужчина обращался к уполномоченной по правам ребёнка в Липецкой области Людмиле Кураковой. После чего получил ответ от управления опеки, в котором говорится, что препятствий нет.

После чего Васильев снова обратился в суд.

– Мы Артемку, нашего сына, никогда не бросим, ни при каких обстоятельствах, – уверен Вячеслав. – В семейном кодексе прописано, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. А нашему мальчику 3-ий год не дают жить на постоянной основе в любящей и принимающей его семье.

Мужчина третий год воспитывает ребенка, которого не может усыновить

Ответ от управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка на редакционный запрос «КП» по прошествии установленного законом срока так и не последовал.