Представители региона примут участие во Всероссийском съезде сельскохозкооперативов

В преддверии VI Всероссийского съезда сельхозкооперативов «Сельскохозяйственная кооперация – национальный приоритет» состоялось собрание Липецкого областного союза сельскохозяйственных кооперативов, - сообщает пресс-служба администрации региона. На нем были избраны 10 делегатов - представителей кооперативов, которые примут участие в съезде.

VI Всероссийский съезд сельхозкооперативов пройдет 16 ноября в Москве при поддержке Минсельхоза России. В нем примут участие более 500 делегатов. На съезде будут обсуждаться государственная поддержка сельскохозяйственной кооперации, развитие малого и среднего предпринимательства в АПК как основы для ускоренного кооперативного строительства, ряд других вопросов.

Представители региона принимают участие в съезде уже шестой год, их предложения всегда вызывают заслуженный интерес. Липецкая область – флагман развития кооперативного движения в России. Поддержка многоуровневой кооперации в регионе осуществляется с 2010 года. Изучать механизмы развития кооперативного движения в область приезжают из многих российских регионов.

Фото: сайт администрации Липецкой области.