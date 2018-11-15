2018-11-15T16:15:11+03:00
Общество

Представители региона примут участие во Всероссийском съезде сельскохозкооперативов

Делегаты обсудят господдержку для развития предпринимательства в АПК
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В преддверии VI Всероссийского съезда сельхозкооперативов «Сельскохозяйственная кооперация – национальный приоритет» состоялось собрание Липецкого областного союза сельскохозяйственных кооперативов, - сообщает пресс-служба администрации региона. На нем были избраны 10 делегатов - представителей кооперативов, которые примут участие в съезде.

VI Всероссийский съезд сельхозкооперативов пройдет 16 ноября в Москве при поддержке Минсельхоза России. В нем примут участие более 500 делегатов. На съезде будут обсуждаться государственная поддержка сельскохозяйственной кооперации, развитие малого и среднего предпринимательства в АПК как основы для ускоренного кооперативного строительства, ряд других вопросов.

Представители региона принимают участие в съезде уже шестой год, их предложения всегда вызывают заслуженный интерес. Липецкая область – флагман развития кооперативного движения в России. Поддержка многоуровневой кооперации в регионе осуществляется с 2010 года. Изучать механизмы развития кооперативного движения в область приезжают из многих российских регионов.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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