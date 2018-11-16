В Липецке выбрали лучший добровольческий отряд

В минувший четверг, 15 ноября, в Липецке состоялся финал конкурса добровольческих объединений "Лучший добровольческий отряд". Несколько дней волонтеры в рамках форума "Доброволец-2018" совершенствовали свои навыки. Ребята посетили тренинги по командообразованию, творческие мастер-классы, квесты, встретились с интересными людьми.

Заявки на конкурс отправили более 50 отрядов из образовательных учреждений региона. В финал прошли только 10 добровольческих объединений. Волонтеры представили творческие презентации своих отрядов. После состоялись дебаты. Здесь оценивалась убедительность участников, грамотность их высказываний, корректность, информативность. Липчане рассуждали о том, нужно ли говорить о совершенных добрых делах. И где найти время на добровольчество семейным людям.

По итогам конкурса, члены жюри определили победителя. Первое место занял отряд "Добровольческие инициативы" Лев-Толстовского района. Их презентацию и участие в дебатах высоко оценили присутствующие.

- Все выступления были очень достойными, а разница в баллах минимальна, - поделилась с "КП-Липецк" руководитель студенческого клуба "Добровольцы ЛФ РАНХиГС", почетный доброволец Липецкой области Вера Свечникова. - Борьба была напряженной. Особенно понравилась презентация-выступление отряда-победителя. Это была командная работа, очень творческая и оригинальная. Ребята рассказали про свою добровольческую деятельность через сказку "Теремок".