НЛМК получил медали Металл-Экспо 2018

НЛМК стал лауреатом 24-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2018 за разработку технологии производства крупноформатных стальных заготовок, из которых изготавливают высокопрочные трубы для нефтегазовых магистралей. Компания получила также серебряную медаль за реконструкцию комплекса улавливания коксохимических продуктов на Липецкой площадке, что уменьшило воздействие производства на окружающую среду.

Золотой медалью выставки отметили специалистов НЛМК, Объединенной металлургической компании (ОМК) и Научно-производственного предприятия «Машпром» за совместную разработку по выпуску на Липецкой площадке крупногабаритных стальных заготовок с толщиной более 310 мм и длиной более 1850 мм. Из них производят лист на стане-5000 Выксунского металлургического завода (входит в Группу ОМК) и затем изготавливают трубы большого диаметра, которые используются в строительстве крупнейших российских и международных нефтегазовых магистралей.

Специалисты НЛМК и ОМК создали в России производственную цепочку по выпуску уникальных труб для подводных трубопроводов, что позволило отказаться от импорта этой продукции.

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Для выпуска таких слябов в 2011 году реконструировали оборудование конвертерного цеха. Отработка технологии позволила получить слитки с уникальными характеристиками - высокой точностью химического состава, особо низкой массовой долей серы и фосфора, повышенным качеством поверхности сляба и его внутренней макроструктуры.

Серебряную медаль Группа НЛМК получила за реконструкцию комплекса улавливания коксохимических продуктов на Липецкой площадке, который снизит воздействие на воздух. В коксохимическом производстве реконструировали оборудование, установили современные высокоэффективные агрегаты, расширили инфраструктуру цеха. Это позволит ежегодно почти на 22 тонны снизить выбросы цеха, включая аммиак, сероводород, нафталин, фенол и другие. Общий объем инвестиций в проект составит более 4,5 млрд рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.