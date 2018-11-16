В помощь социальному страхованию - электронные сервисы

В рамках совместного проекта «Комсомольской правды» и ФСС РФ, который охватил 40 регионов России, в Липецке прошел «круглый стол», посвященный действующим и планируемым электронным сервисам.

Эксперты Липецкого регионального отделения Фонда рассказали о новых способах получения госуслуг, которые облегчают работу страхователям и помогают гражданам. И здесь липчане находятся на передовых позициях в стране: «Мы входим в тройку лидеров по реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности», - отметил в своем выступлении управляющий Липецким региональным отделением ФСС РФ Сергей Зачиняев.

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Проект «Прямые выплаты»

Липчане стали участвовать в нем с 2016 года – в числе первых. Среди преимуществ проекта – гарантированное получение гражданами выплат несмотря на финансовое состояние работодателя. Страхователь избавлен и от необходимости производить расчет пособия.

- С переходом на новую систему 98% сведений для назначения выплаты пособий предоставлены страхователями в виде электронного реестра, - отметила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Татьяна Кирьянова.

- Благодаря проекту мы экономим оборотные средства, упростился процесс сдачи отчетности. Работники теперь сами могут выбрать более удобный способ получения пособия, - рассказала представитель АО «Прогресс» Елена Толкачева.

«Электронный больничный невозможно потерять или испортить»

Больше года в регионе реализуется масштабный федеральный проект «Электронный листок нетрудоспособности». На сегодняшний день уже оформлено более 150 тысяч ЭЛН – это свыше 52% всех выданных больничных листков. К проекту подключены все 49 государственных медорганизаций, прибавляются и «частники».

- Выписка больничных листков в электронной форме позволяет экономить то, что всегда не хватает - драгоценное время врача и пациента, - подчеркнула и.о. первого зам.начальника управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова

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Для льготников – «Электронный талон на проезд»

С февраля текущего года Липецкое отделение ФСС РФ было включено в пилотный проект по тестированию электронного талона, сразу же было налажено взаимодействие с АО «РЖД».

- За этот период нами было направлено 822 заявки и оформлено 2300 электронных талонов на проезд. Процедура их получения значительно упростилась - достаточно иметь электронный гаджет, зарегистрироваться на сайте РЖД, ввести свои данные и выбрать необходимый маршрут, - рассказала о преимуществах проекта главный бухгалтер Липецкого отделения ФСС РФ Светлана Пашкова.

Начальник Елецкого производственного участка ПЖА АО «ФПК» Людмила Дунаева отметила, что для их компании, равно как и для пассажиров, это экономия времени. Теперь льготник может оформить билет, не выходя из дома.

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Прозрачность «Открытого контракта»

Для сокращения претензий по закупочным процедурам Фондом реализуется проект «Открытый контракт». Как проинформировала начальник отдела организации закупок для госнужд Анна Ефремова, в 2018 г. планируется осуществить 230 закупок на сумму более 234 млн рублей.

- Важно, что «Открытый контракт» позволяет участвовать в публичной дискуссии не только потенциальным поставщикам, исполнителям, но и конечным потребителям. Любой посетитель портала может ознакомиться с планируемыми покупками и их параметрами – ценой, требованиями, предъявляемыми к товару или услуге, сроками закупки.

На подходе «Электронный родовый сертификат»

Проект стартует с января 2019 г., и как уверены эксперты Фонда, Липецкий регион к этому полностью готов.

- Реализация данного проекта позволит освободить будущую маму от курьерских функций, - пояснил зам.начальника отдела информатизации Руслан Федоренко. – У женщин будет и возможность выбора медучреждения для получения услуг (женской консультации, роддома, детской поликлиники) на этапах наблюдения за своим здоровьем или здоровьем ребенка.

По факту оказания услуг медорганизациями будет сформирован реестр талонов (частей) родовых сертификатов, который направят для оплаты в Фонд.

Эксперты Фонда в ходе «круглого стола» рассказали о том, как совершенствуются интернет-ресурсы – официальный сайт, ведомственные порталы, шлюзы приема электронной отчетности, документов. Для участников стола был показан познавательный информационный ролик о возможностях действующих и планируемых электронных сервисов, например «социальны навигатор».

В ходе «круглого стола» специалисты Фонда ответили на вопросы журналистов, обещали учесть пожелания Председателя Ассоциации общественных организаций области Николая Сарычева.

Владимир КУЛИК. Фото автора.