2018-11-16T09:27:18+03:00
Экономика

Липецкэнерго обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности

На реализацию мероприятий экологической политики ПАО «МРСК Центра» за девять месяцев 2018 года липецкий филиал направил более полутора миллионов рублей
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Экологическая программа предусматривает реализацию комплекса мер по охране атмосферного воздуха, рациональному использованию водных ресурсов и земель, обращению с отходами. Также филиалы МРСК Центра работают над минимизацией негативного влияния на окружающую среду.

За девять месяцев этого года на реализацию экологических мероприятий Липецкэнерго направило один миллион 586 тысяч рублей, что на шестьсот тысяч больше аналогичного периода 2017 года. Так, на прием и очистку сточных вод Липецкэнерго потратило 140 тысяч рублей, на сдачу твердых коммунальных отходов – 238 тысяч, в разработку проектов предельно-допустимых выбросов вложено 570 тысяч рублей.

Ежегодно Липецкэнерго занимается озеленением и благоустройством территории города и области. За весну и лето сотрудники филиала высадили 2000 различных видов растений на территории в 130 квадратных метров, провели четыре субботника и две экологические акции.

Немаловажным аспектом природоохранной деятельности Липецкэнерго является защита животного мира. В филиале разработан проект по установке к концу года 480 птицезащитных устройств для предотвращения поражения током пернатых. На это планируется потратить около полумиллиона рублей.

В целях повышения квалификации персонала в области охраны окружающей среды двадцать специалистов прошли обучение по программам «Экологическая безопасность» и «Специалист в области обращения с отходами».

Фото пресс-службы

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