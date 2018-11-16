Дорожный "принтер" появился в регионе

Машину для нанесения дорожной разметки приобрело управление дорог и транспорта Липецкой области. Она может работать в ручном и автоматическом режиме, а нанесение разметки программируется с помощью бортового компьютера.

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Изготовлена машина в Саратове, сообщили в управлении. Вместе с дополнительным оборудованием она обошлась в 8,4 млн. рублей. Это почти в три раза дешевле зарубежных аналогов. Машина будет передана в ОГУП «Липецкдоравтоцентр», ее приобретение связано с возросшим объемом работ в Липецкой агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Конфигурацию разметки, скорость ее нанесения и толщину можно мгновенно изменять даже во время движения. Нанесение краски производится по принципу струйного принтера. Управление машиной может производиться даже с помощью приложения, установленного на смартфоне. Бортовой компьютер способен накапливать информацию о пробеге, расходе материалов, характере выполненных работ. Контроль может осуществляться с удаленного компьютера. Также возможна дистанционная техподдержка программного обеспечения.

Вместе с машиной приобретены два комплекта оборудования для нанесения разметки термопластиком и краской, а также два накопителя для термопластика с возможностью поддержания его в разогретом состоянии. Для нанесения светоотражающей разметки на машине смонтирован комплект оборудования для подачи стеклошариков.

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Приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2025 года. В целом предполагается довести долю соответствующих нормативным требованиям дорог до 85%, снизить количество мест концентрации ДТП на 86%, а также значительно уменьшить перегруженность дорог в часы пик. В 2018-м завершается первый этап проекта, предусматривающий приведение дорог в нормативное состояние. На втором и третьем этапах в 2019-2025 годах будут выполняться капиталоемкие мероприятия – строительство и реконструкция автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

Фото: сайт администрации Липецкой области.