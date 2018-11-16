2018-11-16T10:12:42+03:00
Общество

Игорь Артамонов встретился с руководителями строительных компаний

Врио главы администрации Липецкой области провел совещание по вопросам жилищного строительства
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области сегодня встретился с руководителями компаний, занимающихся жилищным строительством на территории региона, - сообщает пресс-служба администрации региона. В прошлом году область заняла четвертое место в РФ по объемам вводимого в эксплуатацию жилья - 1084 тыс. кв. м или 0,94 кв. м на душу населения. По этому показателю регион уступил только Тюменской, Ленинградской и Московской областям. Примечательно, что обеспеченность жильем в 2017 году составила 30,3 кв. м/чел, что на 20% превышает среднероссийский показатель, который равен 25,2 кв. м/чел. Это больше, чем в крупнейших городах России. И выше, чем минимальный стандарт ООН - 30 кв. м/чел.

Однако в 2018 году прогнозируемый объем вводимого в эксплуатацию жилья составит чуть больше 900 тыс. кв. м. Это связано с перенасыщением рынка недвижимости и превышением предложения над спросом.

В общении с врио главы региона руководители строительных компаний обозначили ряд проблем. Так, для развития отрасли жилищного строительства необходимо своевременное обеспечение инженерной, дорожной, социальной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под жилищное строительство. Сейчас таких земельных участков не хватает. Существующего финансирования из областного бюджета недостаточно для покрытия всех потребностей. По расчетам, для ввода 1 кв. м. необходимо 4 тысячи рублей на обеспечение инженерной инфраструктурой.

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Еще один вопрос – дефицит земельных участков в Липецке. На областной центр приходится половина регионального объема ввода жилья. При этом земельных участков для развития жилищного строительства недостаточно. В то же время в Липецке есть порядка 700 домов общей площадью около 1 млн. кв. м, подходящих под реновацию. Предполагается несколько вариантов решения этой проблемы: присоединение части территорий сельских советов Липецкого района к территории областного центра, разработка программы реновации жилья, передача находящихся в федеральной собственности земельных участков ФГБНУ «ВНИИ рапса» в собственность Липецкой области.

Игорь Артамонов сообщил застройщикам, что их проблемы услышаны. По результатам встречи будут даны поручения профильным ведомствам для разработки решений. Перед строительным комплексом области стоит задача не только сохранить объемы возводимого жилья. Но и обеспечить государственный заказ на строительство социального жилья, жилья для детей-сирот, а также жилья для представителей дефицитных специальностей в сельской местности - работников здравоохранения, образования, культуры.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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