Липецкая область вошла в ТОП-10 по темпам развития культуры

На Санкт-Петербургском культурном форуме, который проходит в эти дни, Липецкая область отмечена Министерством культуры Российской Федерации как динамично развивающийся регион, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Также состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной общенациональной премии «Меценат года», учрежденной Министерством культуры Российской Федерации. В этом году награда вручалась в пятый раз.

Церемония традиционно прошла в Мраморном зале Российского этнографического музея. На этой площадке собрались крупные бизнесмены, представители органов власти и непосредственные герои церемонии — благотворители и филантропы. В этом году премией отмечены 11 человек в четырех категориях и главной номинации «Меценат года».

В этот раз «Меценатом года» названа председатель правления «Группа компаний ТРИО» Евгения Уваркина.

Премия присуждена ей за всестороннюю поддержку развития социально-культурой сферы в Липецкой области – благоустройство скверов и парков, ремонт домов культуры и детских садов, строительство и ремонт храмов, строительство спортивных сооружений и военного мемориала. Награду лауреату вручил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Фото: сайт администрации Липецкой области.