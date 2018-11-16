2018-11-16T15:41:22+03:00
Экономика

Министерство энергетики РФ подтвердило готовность МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2018-2019 гг
Поделиться:
Изменить размер текста:

Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства АлександромНоваком, опубликован на официальном сайте министерства энергетики - https://minenergo.gov.ru/node/13112. Документ подтверждает соблюдение ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в группу компаний «Россети») требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России.

МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов. Специалистами компаний отремонтировано более 52,5 тыс. км линий электропередачи 0,4-110 кВ и свыше 12,5 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен ремонт 95 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено свыше 27 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.

Большое внимание в преддверии отопительного периода уделялось подготовке персонала к ликвидации аварийных ситуаций, связанных с низкими температурами. Филиалами МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья совместно с филиалами ПАО «ФСК ЕЭС», с участием МЧС России, администраций городов, органов исполнительной власти субъектов РФ и Системного оператора проведено 20 учений по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС, связанных с угрозой нарушения электроснабжения. Кроме того, в компаниях организовано 87 противоаварийных тренировок.

Все филиалы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

В настоящее время к ликвидации аварий и нештатных ситуаций в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья готовы 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек и свыше 4,5 тысяч единиц автомобильной и специальной техники. В их распоряжении находятся более 1700 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования. В случае необходимости к работам могут быть привлечены ресурсы подрядных организаций

Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформированы 168 специальных бригад повышенной мобильности в составе более тысячи человек и свыше 300 единиц техники, предназначенных для оперативной переброски дополнительных сил между филиалами компаний и участия в аварийно-восстановительных работах на территориях других ДЗО ПАО «Россети».

Стоит напомнить, что, несмотря на готовность всех дочерних обществ ГК «Россети» к работе в отопительный период, по поручению генерального директора холдинга Павла Ливинского энергетики продолжают проводить дополнительные учения и тренировки в отдельных субъектах России, где существуют повышенные риски аномальных погодных явлений. В настоящее время учения проходят в 26 субъектах.

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья участвуют в учениях в Тверской области, где отрабатывают принципы взаимодействия в период ликвидации массовых отключений на электросетевых объектах. В общей сложности в них задействовано около 780 бригад в составе свыше 5300 человек и около 1200 единиц техники. Завершатся учения 22 декабря.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Липецкэнерго приглашает детей принять участие в конкурсе «Электрознания и призомания»
Межрегиональный интернет-конкурс среди детей и подростков на знание правил электробезопасности проходит в регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский представил министру МЧС России Евгению Зиничеву предложения по расширению сотрудничества при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Стороны обсудили возможность повышения оперативности действий энергокомпаний с МЧС России в области ликвидации последствий технологических нарушений в электрических сетях
Специалисты Липецкэнерго на учениях в Тверской области выполняют поставленные перед ними задачи с опережением графика
К пятнадцатому октября бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» расчистили в Калининском районе 149 гектаров просек при плане в 133 гектара
В МРСК Центра состоялась встреча руководства компании с представителями миноритарных акционеров
Участники встречи договорились о том, что миноритарных акционеров будут информировать и учитывать их мнение относительно хода реализации дорожной карты цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья
Измерение и диагностика показателей качества электроэнергии – как инструмент совершенствования надежности работы распределительной сети
С начала года энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» провели 1205 измерений показателей качества электроэнергии
Новости 24
Петровский мост в Липецке должны открыть до 25 декабря
Пьяный вояж подростков на 9 мая под Липецком закончился инвалидностью и сроком
За пять лет в Липецке благоустроят 86 дворов
В помощь социальному страхованию - электронные сервисы
Под Липецком пьяный мужчина на угнанной машине сбил человека
Предприятия Липецка должны снизить выбросы на ночь
Липецкая область вошла в ТОП-10 по темпам развития культуры
В выходные в Липецке потеплеет, а снега не будет еще неделю
В Липецкой области поздним утром сгорел «ВАЗ»
Из-за прорыва в частном секторе Липецка два дня не будет воды
В Липецке пьяная мать избила сотрудницу полиции
В Липецке ищут женщину на внедорожнике, которая поцарапала на парковке машину
В ДТП с двумя фурами под Липецком пострадал человек
Вор из ближнего зарубежья обокрал десятки дач в Липецке
Грузовик со свеклой перевернулся на трассе в Липецке
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Экс-главу администрации Липецкой области Олега Королева делегируют в Совет Федерации
Две "Лады", квартира и дом - ночью в Липецке было сразу несколько пожаров
Игорь Артамонов встретился с руководителями строительных компаний
Дорожный "принтер" появился в регионе
На территории заказника под Липецком вырубили сосны на миллион рублей
Пять пожарных расчетов выехали на пожар в квартире в центре Липецка
Под Липецком на трассе столкнулись два большегруза: есть пострадавший
В Липецке на 2 улицах Сокола аварийно отключили воду
В Липецком драматическом театре готовят сразу две премьеры
В Липецке поймали новых участников наркобанды из Узбекистана
На Соколе в Липецке 3 дня назад пропал мужчина