2018-11-19T13:02:35+03:00
Общество

В Липецке выставили 175 аварийных знаков по числу погибших в ДТП

Память жертв авария почтили у стен Дворца молодежи [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке почтили память жертв ДТПВ Липецке почтили память жертв ДТПФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Липецк традиционно присоединился к Всемирному дню жертв ДТП, который учрежден ООН. Траурная акция прошла в воскресенье, 18 ноября, у стен Дворца молодежи. Там собрались сотрудники ГИБДД, родственники погибших в авариях липчан, волонтеры и общественники.

В Липецке почтили память жертв ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке почтили память жертв ДТПФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Участники акции выставили на ступеньках Дворца 175 знаков аварийной остановки – по число погибших в ДТП в Липецкой области в этом году. В память о жертвах, неравнодушные липчане несли к стенам Дворца лампадки со свечами. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, за те же 10 месяцев на дорогах области произошло 1275 аварий. В них, помимо 175 погибших, пострадали 1596 человек.

Соболезнования родственникам жертв ДТП выразил начальник управления административных органов Липецкой области Виталий Шикин. Он отметил, что к нулевому показателю в ДТП можно прийти только в том случае, если ПДД неукоснительно будут соблюдать абсолютно все участники дорожного движения – и водители и пешеходы.

В Липецке почтили память жертв ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке почтили память жертв ДТПФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Также перед собравшимися выступил заместитель начальника областной Госавтоинспекции Геннадий Миронов.

– Сотрудники ГИБДД приложат максимум усилий, чтобы предотвратить трагедии на дорогах, – отметил Геннадий Миронов. – Наш долг помнить о погибших и создавать условия, в которых не будут гибнуть и травмироваться участники дорожного движения.

В Липецке почтили память жертв ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке почтили память жертв ДТПФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

На площади прошла панихида по погибшим. Ключарь Христо-Рождественского кафедрального собора города Липецка, член Общественного совета при региональном УМВД отец Владимир говорил, что по вине нарушителей на дорогах также гибнут безвинные дети. После память жертв ДТП почтили минутой молчания.

В Липецке почтили память жертв ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке почтили память жертв ДТПФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В завершении акции на площади вышли юные инспекторы дорожного движения. Дети раздавали водителям и пешеходам поделки и просили соблюдать ПДД.

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