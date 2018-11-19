2018-11-19T14:35:16+03:00
Общество

Все киоски Липецка должны выглядеть одинаково – у владельцев на это полгода

С теми, кто не переоборудует павильоны, договор расторгнут
Лия МУРАДЬЯН
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Киоски должны быть в едином стиле с остановкамиКиоски должны быть в едином стиле с остановкамиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В администрации Липецка прошел брифинг с начальником городского управления потребительского рынка Антоном Мамоновым. Он рассказал о ситуации с киосками, споры вокруг которых начались вначале года. Напомним, что изначально киоски вообще хотели убрать с улиц Липецка, но инициатива мэрии не прошла. В итоге торговые объекты решили привести к общему внешнему виду и поднять плату.

Как рассказал Антон Мамонов, с 2016 года в городе действует новая схема договоров с предпринимателями. Если раньше разрешение на аренду торговой точки давали в порядке очереди и договор заключали с управлением земельных отношений, то теперь все через проходит чрез аукционы и договоры заключаются с мэрией. Причем мэрия повысила стоимость размещения. По старым договорам аренды было 1000 рублей в год, теперь 3500 в квартал. Бюджет города уже ощутил разницу: 16 млн. рублей в год в этом году, против 2 млн. в 2015.

По данным администрации, проекте до 2024 года в Липецке выделили под павильоны 1230 мест, на 911 из них стоят торговые объекты, 319 – свободны. Чуть меньше чем у половины бизнесменов еще действуют старые договоры аренды, которые истекают в 2020 году. После стоимость размещения значительно увеличится и бюджет от киосков пополнится уже на 20 млн. рублей.

К НОВЫМ ЦЕНАМ НОВЫЕ ФАСАДЫ

Что касается новых правил по внешнему виду павильонов, то у предпринимателей осталось не так много времени. Уже со следующего года все киоски в Липецке должны быть в едином стиле. Первые масштабные проверки начнутся через полгода. С теми, кто не успеет к тому времени переоборудовать фасад, договор расторгнут – освободившееся место выставят на торги.

В Липецке по новому образцу уже стоят павильоны «Роспечати», сети с блюдами быстрого питания и киоски с мороженным. Главное, фасад должен быть из стекла и новых материалов. Но даже если владелец выполнит все условия, это еще не гарантирует, что он сохранит свой павильон.

– Схема размещения подвергается постоянной корректировке в основном при проведении мероприятий по благоустройству улиц и городских пространств, – пояснили в пресс-службе мэрии. – В случае исключения мест из схемы, владельцам предоставляются компенсационные места в схеме из числа свободных.

Электронная карта с местами под павильоны появится на сайте администрации в следующем году. Если какого-то киоска на карте не окажется, значит он стоит незаконно.

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