2018-11-20T11:18:37+03:00
Общество

Игорь Артамонов посетил Липецкий городской центр занятости населения

Врио главы региона встретился с представителями работодателей, безработными липчанами и выпускниками ЛФ РАНХиГС
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ВРИО главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов побывал в Липецком городском центре занятости населения, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Он пообщался с представителями работодателей, которые собрались здесь на информационно-методический семинар «Актуальные вопросы квотирования рабочих мест, предстоящего изменения в пенсионном законодательстве».

Руководители предприятий и организаций, специалисты кадровых служб, в частности, говорили о содействии занятости лиц, особо нуждающихся в социальной защите. «Липчане с ограниченными возможностями здоровья получают в специализированных учреждениях профессии, но потом остаются невостребованными, - отметил в разговоре Игорь Артамонов. - Нужно менять такой подход, и именно вы должны заявлять о своих кадровых потребностях, чтобы для вас готовили действительно нужных специалистов». В области 33,6 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них только 9,6 тыс. работают.

Также Игорь Артамонов встретился со студентами четвертого курса факультета «Государственнное и муниципальное управление» Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Около 40 юношей и девушек из городов и районов Липецкой области обсуждали рынок труда региона, а также возможности, проблемы и социальную адаптацию выпускников профессиональных учебных заведений. Они тоже обеспокоены трудоустройством после окончания вуза. Около половины дипломированных специалистов не могут найти себе работу.

Врио руководителя области поручил изучить потребность районов в управленческих кадрах, чтобы понять, сколько молодых специалистов там может быть трудоустроено. «Человек, мечтающий об успешной карьере, должен не бояться переезжать с место на место и браться за выполнение самых тяжелых задач», - считает Игорь Артамонов.

В январе-октябре этого года при содействии органов службы занятости на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 1215 безработных жителей региона по 43 профессиям и специальностям, пользующихся спросом на рынке труда. Это, в частности, охранник, водитель погрузчика, тракторист, парикмахер, бухгалтерский учет и его автоматизация, специалист по закупкам и ряд других.

Обучение проходило в 44 профессиональных образовательных организациях, в Чаплыгинском районе действовал временный учебный пункт, в котором учились 11 безработных. По дистанционной форме обучено 53 человека, 69 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и восемь пенсионеров.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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