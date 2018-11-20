2018-11-20T16:51:11+03:00
Экономика

Липецкэнерго приняло участие в конференции по информационной безопасности

Липецкие энергетики два дня работали на региональной конференции «LipetskCyberSecurity 2018»
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Конференция, организованная при поддержке администрации Липецкой области, собрала представителейкрупнейших организаций и органов государственной власти, ответственных за обеспечение информационной безопасности. Ведущие IT-специалисты региона не только обсудили ситуацию, которая сложилась в сфере безопасности данных на сегодняшний день, но и предложили методы по противодействию кибермошенничеству.

Формат обсуждения позволил организовать открытый диалог и площадку для обмена лучшими практиками по обеспечению информационной защиты на предприятиях. Наибольшую заинтересованность аудитории вызывали вопросы защиты персональных данных, а также импортозамещение программного обеспечения.

- Тема защиты информации на сегодняшний день актуальна и для Липецкэнерго в связи с внедрением цифровых технологий в электроэнергетическую отрасль. Ведь большинство данных хранится,и мы ими обмениваемся в электронном виде, а значит, информация может быть уязвимой. Особенно интересно было узнать об отечественных разработках, которые могут на сегодняшний день полностью обеспечить защиту информации любого уровня, - поделилась впечатлениями от участия в конференции инженер отдела эксплуатации информационных технологий Липецкэнерго Безбородова Анна.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго

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