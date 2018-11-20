2018-11-20T18:27:49+03:00
Общество

Липчане просят выделить из бюджета на освещение, ливневки и пандусы

В проект бюджета города поступило рекордное количество предложений
Лия МУРАДЬЯН
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На слушания пришли больше сотни липчанНа слушания пришли больше сотни липчанФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот вторник, 20 ноября, в Липецке прошли публичные слушания по бюджету на 2019 год. Как отметили в пресс-службе горсовета, в этот раз бюджет заинтересовал горожан, как никогда. От липчан поступило рекордное число предложений – 52, а в слушаниях приняли участие больше сотни людей. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Перед началом слушаний главный финансист города Татьяна Григорова озвучила основные цифры: в 2019 году город потратит 11 млрд. рублей, дефицит бюджета в 312 миллионов покроют кредитом. Большая часть денег уйдет на ремонт проспекта Победы, благоустройство, пристройки для яслей, школу в районе Манежа, ремонт Петровского моста, спортшколы №1 и на покупку электробусов. Немалая часть уйдет на перестройку Нижнего парка и содержание Городища.

Участники слушаний просили выделить деньги на коммуникации к участкам молодых семей в Желтых Песках, на устранение подтоплений, на асфальтированную дорогу для пешеходов у спорткомплекса «Нептун» и демонтаж «Крепости» в 20 микрорайоне. Липчанка Анна Ярославина предложила сознать в парке Быханова сад с плодовыми деревьями. Также люди просили деньги на освещение и ремонт подземных переходов. Эти предложения намерены принять.

Но из-за дефицита бюджета одобрить смогли не все предложения. В частности нет денег на переселение людей из аварийного дома на Радиаторной улице, на беговые дорожки, пункты по приему шины и на новую ливневку. Всего отклонили около 20 предложений.

Далее проект бюджета поступит в городской Совет депутатов, где его будут отверждатьв двух чтениях.

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