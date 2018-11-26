«Ростелеком» установил видеонаблюдение за строительством проблемных домов в Липецке

Установка камер на строительных площадках стала частью программы по решению проблем дольщиков, инициированных врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым.

В проекте использованы стационарные всепогодные камеры, которые обеспечивают высокое качество изображения при любых осадках и освещении. Изображение с устройств видеонаблюдения доступно в режиме реального времени на портале www.camera.lipetsk.ruв разделе «Строительство»и на личном сайте Игоря Артамонова. Видеозаписи с камер хранятся на защищённом сервере «Ростелекома» не менее 7 дней, и доступ к ним имеют сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности провайдера.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Система видеонаблюдения «Ростелекома» в Липецке объединяет более тысячи камер на придомовых территориях, автостоянках, городских магистралях, территориях массового скопления горожан. Теперь мы охватили и строительные площадки. Десять камер для контроля за возобновлением строительства проблемных домов в Липецке развернуты и объединены стандартным решением».

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это цифровой облачный сервис удалённого видеоконтроля и хранения видеозаписей. Он позволяет просматривать трансляции или записи с каждой камеры на сайте и в мобильном приложении из любой точки мира, где есть доступ в Интернет. Благодаря этому достигается высокий уровень безопасности бизнеса при минимальных затратах со стороны клиента. Для создания системы абонент может приобрести камеры в рассрочку и оплатить абонентскую плату, в которой уже учтена стоимость места для архива в «облаке» провайдера. Таким образом, приобретать дополнительное оборудование для хранения видеозаписей абоненту не нужно. Сервис поможет контролировать работу сотрудников, при необходимости, расследовать инциденты, и анализировать клиентский трафик

реклама Фото предоставлено пресс-службой Ростелеком