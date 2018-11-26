2018-11-26T16:19:29+03:00
Общество

Воловская больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранения

Об этом заявил врио руководителя области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в район
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В ходе рабочей поездки в Воловский район врио руководителя Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с главами сельских поселений, депутатами, представителями общественности, муниципальных учреждений, предприятий и организаций заявил, что местная больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранении, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас она входит в структуру ГУЗ «Тербунская межрайонная больница», и это создает большие проблемы для людей. В Волово с 2016 года работает только дневной стационар для детей и взрослых. За более серьезным лечением жителям приходится обращаться к врачам в Тербунский район или даже в медучреждения соседних областей.

Врио главы региона заверил обращавшихся к нему с этим вопросом участников встречи, что, прежде всего, будет восстановлен круглосуточный детский стационар. «В течение месяца начнет работать педиатрическое отделение, - сказал Игорь Артамонов. - Именно по этому вопросу было больше всего жалоб и обращений. А затем в полном объеме будет функционировать и взрослая больница». Врио главы добавил, что статус самостоятельного учреждения здравоохранения позволит районной администрации создавать условия для медработников, повышать качество оказания медицинской помощи и эффективность расходования средств.

Также на встрече в администрации муниципалитета Игорь Артамонов рассказал, что среди первоочередных задач сегодня – выравнивание уровня социально-экономического развития всех районов, и в первую очередь таких, как Воловский. Инвесторам он будет предлагаться в приоритетном порядке. «Повысить инвестиционную привлекательность района необходимо, в частности, чтобы создавалось больше рабочих мест. Это давало бы жителям возможность получать достойную зарплату», - сказал врио главы.

Кроме того, он заявил что без внимания не останутся и поступившие на сайт руководителя области обращения, касающиеся благоустройства, ЖКХ, дорог, других актуальных проблем.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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