Игорь Артамонов представил потенциал региона на Российско-Индийском форуме

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в работе первого Российско-Индийского стратегического диалога, который прошел в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Он объединил ведущих экономистов России и Индии, лидеров бизнеса, представителей государственных органов власти и видных ученых двух стран.

Организаторами форума выступили Минэкономразвития РФ, Национальный институт трансформации Индии (NITI Aayog) и Фонд Росконгресс. Обсуждались вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержки российского и индийского бизнеса на государственном уровне, укрепления промышленно-технических связей, взаимодействие в различных сферах экономики. Особое внимание было уделено совместной стратегии действий по развитию российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, разработанной во взаимодействии со Всероссийской академией внешней торговли и Институтом внешней торговли Индии.

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Центральным событием деловой программы стратегического диалога стало пленарное заседание с участием Министра экономического развития РФ Максима Орешкина и вице-председателя Национального института трансформации Индии Раджива Кумара. На заседании была презентована совместная Стратегия действий по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией.

В рамках программы прошли пять круглых тематических столов по транспорту, сельскому хозяйству, поддержке малого и среднего бизнеса, цифровой трансформации и промышленной кооперации. В ходе заседания круглого стола по сельскому хозяйству Игорь Артамонов представил инвестиционный и экспортный потенциал Липецкой области, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

Фото: сайт администрации Липецкой области.