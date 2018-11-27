МТС «разогнала» интернет в Липецкой области

Скорости мобильного интернета стали выше во всех районах Липецка —более чем на 30-ти улицах, среди которых: Плеханова, Свиридова, Космонавтов, Катукова, Гагарина, Депутатская, Минская и другие.

Кроме того, увеличение скоростей произошло в городах Елец, Грязи, Задонск, Чаплыгин, а также небольших населённых пунктах: поселке Рощинский, селах Становое, Хлевное, Сторожевое и других.

В результате проведенной модернизации средняя скорость на сети выросла на 40%, а максимальная скорость составила 150 Мбит/с.

Таких результатов удалось добиться в ходе перераспределения частот, используемых ранее для «голосовой» связи, в пользу LTE. Действующее законодательство позволяет российским операторам использовать сети в диапазоне 1800 МГц, традиционно занятые под связь «второго поколения», для развития высокоскоростного мобильного интернета LTE. МТС первой среди операторов «большой тройки» начала использовать эти возможности. При этом качество голосовой связи осталось на высоком уровне за счет модернизации и расширения сетей, перенастройки базовых станций и перепланировки сети. Всего проект на территории Липецкой области охватил более 140 базовых станций.

«Жителям районных центров и даже небольших поселков стали доступны все преимущества высокоскоростного мобильного интернета. На новых скоростях липчанам комфортно обмениваться видеосообщениями, загружать онлайн-игры, смотреть онлайн-ТВ или вебинары. Перераспределение частот – один из этапов нашей комплексной работы, основная цель которой - предоставить максимально удобный доступ в интернет для большинства жителей области. Кроме того, этого требуют и растущие потребности бизнеса, который все больше переходит на мобильные сервисы, в том числе и в отдаленных районах», - отметил директор филиала МТС в Липецкой области Сергей Лысенков.

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