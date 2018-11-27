2018-11-27T16:16:47+03:00
Общество

Липчане отличились на молодежном экономическом конгрессе

В Нижнем Новгороде определили победителей всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2018»
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На Всероссийском молодежном экономическом конгрессе, который завершился в Нижнем Новгороде, представители Липецкой области вошли в число призеров конкурса «Молодой предприниматель России - 2018», - сообщает пресс-служба администрации региона.

Молодые предприниматели из 61 российского региона боролись за победу в восьми номинациях. Это «Интернет-предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Торговля», «Франчайзинг», «Сфера услуг». Жюри выбрало самых достойных из 120 финалистов, представлявших свои проекты. Каждая номинация оценивалась специально приглашенными партнерами, которые являются лидерами на российском рынке в своем направлении.

Третье место в номинации «Франчайзинг» занял Дмитрий Кутепов, представляющий ООО «СДЭК-Липецк». Специальной номинацией «Развитие детского потенциала» отмечена Екатерина Белик с проектом «Центр развития детей». Кроме того, в рамках деловой программы Всероссийского молодежного экономического конгресса участники смогли посетить мастер-классы федеральных экспертов.

На недавнем форуме «Ты – предприниматель», который объединил в Центре культуры города Грязи около 550 человек из 17 российских регионов, временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов дал молодым людям мастер-класс «Бизнес и управление будущего».

«Постоянное обучение должно стать целью всей жизни, потому что оно поможет специалисту быть конкурентоспособным и высоковостребованным во все времена и в любом возрасте», - подчеркнул Игорь Артамонов. Врио руководителя области добавил, что главная задача сегодня - пробудить у молодежи интерес к постижению всего нового. И тогда любой бизнес можно сделать сильным и успешным, считает Игорь Артамонов.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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