2018-11-27T16:48:21+03:00
Экономика

Первое чтение бюджета Липецка не обошлось без скандала

«Вы просто врете»: спикер опроверг заявление о дополнительных 7 миллионах на зарплату [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Проект бюджета прошел первое чтениеПроект бюджета прошел первое чтениеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Бюджет Липецка прошел первое чтение. Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы приняли большинством голосов на сегодняшней сессии Липецкого горсовета. Обсуждение главного финансового документа не обошлось без скандала. Оппозиция заявила, что в бюджете предусмотрели на зарплату первых лиц города дополнительные 7 миллионов рублей. Однако спикер горсовета Игорь Тиньков, мэр города Сергей Иванов и главный финансист Татьяна Григорова опровергли эту информацию. По остальным претензиям оппозиции предложили разработать свою версию бюджета, где четко прописать все статьи расходов и доходов, а не только критиковать.

Обсуждение бюджета Липецка в горсовете.

В свою очередь председатель счетной палаты Марина Зиборова отметила, что в целом бюджет сбалансирован и объем расходов соответствует доходам, параметры дефицита и муниципального долга тоже выдержаны. При этом палата рекомендовала в следующем году пересмотреть прогнозируемый объем налога на доходы и имущество физлиц, а также найти средства на улучшение жилищных условий нуждающихся.

В целом в 2019 году доходы Липецка составят 10,8 миллиардов рублей, расходы – 11,1 млрд. Собственные доходы города вырастут на 300 млн. При этом дефицит составит 311,7 миллионов, его покроют кредитами, которые мэрия намерена погашать досрочно.

Большая часть бюджета, более 60%, традиционно уйдет на социальные нужды: 6.3 млрд. пойдет на школы и детсады; 386,7 млн – на культуру, 267,3 млн – на социальную политику; 217,7 млн – на физкультуру и спорт; 620 млн – ЖКХ, 400 млн – на благоустройство и более миллиарда пойдет на транспорт.

За проект бюджета проголосовали 35 депутатов, против – 3 и двое воздержались. Второе чтение проекта бюджета состоится в декабре на 42 сессии.

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