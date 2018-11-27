Из охраняемой территории Быханова сада выведут 8 соток вместо 18

В Липецком горсовете разгорелся спор вокруг изменений в парке Быханов сад. Суть в том, что сейчас почти весь парк является особо охраняемой природной территорией и чиновники решили вывести из-под «охраны» почти 18 соток.

В своем докладе начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова пояснила, что на участке площадью 1770 м2 нет никаких уникальных насаждений, там заасфальтированная территория, которую безболезненно можно отделить от особо охраняемой зоны.

Территория нужна для новой подстанции, от которой запитают соседние новостройки, где сейчас перебои с электроэнергией. Но депутатам идея не понравилась. Решительно против высказался Юрий Шкляров. Он предложил подключить жилые дома к другим подстанциям, или поставить станцию на территории парковки рядом, а парк не трогать иначе «что мы оставим потомкам». Имелось ввиду, что такими темпами на месте парка скоро будут стоять супермаркеты и коттеджи. Шклярова поддержали депутаты Вера Урываева и Игорь Марчуков.

Часть Быханова сада выведут из-под охраняемой природной территории.

Руководитель АО «ЛГЭК» Владимир Башкарев пояснил, что в компании просчитали почти все возможные варианты и строительство станции в парке – это самый быстрый и наименее затратный способ обеспечить новые дома электричеством.

Мэр Липецка идею одобрил и заверил парламентариев, что никаких домов на месте Быханова сада не будет, поскольку под землей пройдет коммуникации, что не позволит развернуть там капитальное строительство.

Председатель горсовета Игорь Тиньков напомнил, что данный участок никогда не использовался.

– Недавно построенные в том районе многоэтажки находятся на временной схеме подключения, на которой постоянно происходят сбои, так как она не рассчитана на подобные нагрузки, – заметил спикер. – Это приводит к тому, что там часто отключают электричество. Дома находятся в постоянной зоне риска. А обязанности муниципалитета, чтобы не возникло никаких проблем с энергоснабжением, тем более зимой.

Но споры не заканчивались, в частности, многие не поняли зачем выделять почти 18 соток на подстанцию, которая займет всего около 800 м2. В итоге депутат Анатолий Давыдов предложил выделить именно 8 соток – строго под объект.

– Это «соломоново решение», которое должно устроить всех, – подвел итог Игорь Тиньков.

С этим условием депутаты одобрили изменения в Положение «Об особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная зона «Парк «Быханов сад».