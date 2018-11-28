2018-11-28T12:51:25+03:00
Экономика

Энергетики МРСК Центра устанавливают в районах Липецкой области инновационные опоры

Липецкэнерго реконструирует воздушные линии электропередачи
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Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» начали реконструкцию двух линий электропередачи с применением инновационных технологий. Старые железобетонные опоры меняют на современные из композитных материалов. Они обладают диэлектрическими свойствами, не подвержены коррозии и, следовательно, долговечны.

- Композитные опоры гораздо легче металлических и железобетонных. Поэтому их легко перевозить и монтировать. Одна бригада энергетиков в день может установить две современные опоры. Соответственно и реконструкция высоковольтных линий занимает гораздо меньше времени, - объяснил преимущество композитных опор заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Дмитриев.

Предпроектное обследование, которое провели специалисты Липецкэнерго, показало необходимость замены опор на ВЛ 110 кВ «Двуречки». Эта линия протяженностью 20 километров была построена более сорока лет назад. Она обеспечивает электроснабжение сел Липецкого и Грязинского районов, а также промышленные объекты Особой экономической зоны «Липецк». Сейчас на линии устанавливают восемь композитных опор. В следующем году реконструкция ВЛ «Двуречки» будет продолжена.

Масштабные работы в настоящее время ведутся на ВЛ 110 кВ «Лебедянь». Здесь будет установлено 27 композитных опор. На этой высоковольтной линии заменят 37 километров грозозащитного троса на современный, не подверженный коррозии. Срок его службы не менее 50 лет. На линии будут установлены индикаторы коротких замыканий. Таким образом станет надежнее электроснабжение Лебедянского, Данковского и Краснинского районов. Помимо этого, от линии «Лебедянь» запитан нефтепровод «Дружба».

На обеих линиях энергетики используют полимерные изолирующие траверсы. При их использовании нет необходимости в изоляторах. Таким образом при одинаковой высоте композитной и железобетонной опор провод, закрепленный траверсами, будет на метр выше от земли, а значит уменьшается высота провиса.

Всего же за девять месяцев этого года Липецкэнерго реконструировал 171 километр высоковольтных линий, 104 подстанции, ввело мощность 17,2 МВА. В электросетевой комплекс региона филиал МРСК Центра вложил больше 571,5 миллионов рублей.

- В энергетике нет мелочей. Одна изношенная опора или один участок провисшего провода могут привести к перебоям в электроснабжении сразу в нескольких населённых пунктах. Именно поэтому выявление дефектов на линиях электропередачи проводится системно, ремонты выполняются незамедлительно, реконструкция выполняется комплексно, - объяснил подход к содержанию электросетевого комплекса региона директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

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