За три года – высокоудойное стадо

В 2015 г. в глубинке Липецкой области известной компанией АО «Щелково Агрохим» был открыт уникальный биотехнологический Центр по производству эмбрионов КРС. Здесь впервые в России была освоена и стала успешно применяться технология эмбриотрансфера. Она позволяет в разы ускорить селекционный процесс, помогая животноводам в решении задачи по наращиванию высокопродуктивного племенного стада. Работы ведутся по 2-м направлениям - IN VIVO (вымывание зрелых эмбрионов, развивающихся в организме животного) и IN VITRO (получение эмбриона в пробирке). Год назад в ООО «Бетагран Липецк» начали осваивать новые направления работы.

Об успехах и трудностях, перспективах развития Центра по производству и трансплантации эмбрионов мы узнали из беседы с генеральным директором Владимиром Седых.

Элитный бык-двухлетка Эмир (вес 680 кг) получен методом эмбриотрансфера.

На уровне мировых результатов

- Владимир Николаевич, ваш Центр, аналогов которому в России нет, работает уже три года – какие итоги, что достигнуто?

- За это время у нас произведено свыше 7,5 тысяч генетически ценных эмбрионов молочных и мясных пород КРС. Из них пересажено более 3,3 тысяч единиц, получено более полутора тысяч результатов подтвержденной стельности. Средний процент приживляемости эмбрионов (свежих и замороженных) – около 50%. Это общемировые результаты, от которых мы не отклоняемся и не отстаем. С применением нашей технологии получены животные в хозяйствах Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Астраханской, Нижегородской, Московской областей, Республике Алтай, в других регионах. Причем отслеживается каждая особь молодняка.

- И в чем практическое преимущество эмбриотрансфера?

- На базе любого предприятия за короткий срок мы можем получить высокопродуктивное стадо – независимо от того, какая здесь ранее была продуктивность. К примеру, было 3 тыс. кг надоев – станет, по желанию заказчика, 10-12 тыс. кг. Конечно, при условии выполнения определенных параметров – по кормозаготовке, рациону, содержанию, зоогигиене… Методом искусственного осеменения такие показатели достигаются 15-20 лет, а с использованием эмбриотрансфера – за 3 года.

- То есть в реальности это выглядит…

- Имеющийся скот в хозяйстве используется в качестве суррогатных матерей. Этим животным пересаживаются эмбрионы, и уже в 1-м поколении получаем высокоудойных телочек. На сегодняшний день в ряде хозяйств (Тамбовской, Орловской, Липецкой, Нижегородской областей) не просто прошли растелы, а за 3 года выросли наши, полученные путем эмбриотрансфера, телочки, ставшие уже мамами-коровами. Все, что было запланировано, воплотилось на практике. Буренки дают заявленные объемы молока с нужными показателями жира и белка. Тех, кто заинтересован в применении нашей технологии, обязательно приглашаем в хозяйства, где уже получены результаты – посмотреть на животных, пообщаться со специалистами.

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Необходима господдержка

- А с какими трудностями столкнулись за это время?

- В основном они связаны с высокой ценой эмбрионов. Она не может быть дешевой, так как сама технология подразумевает большие затраты. Средняя цена обычного, не разделенного по полу эмбриона, составляет 12 тыс. рублей, а сексированного – 21 тыс. рублей, причем цены неизменны уже 3 года. На каждую полученную стельность необходимо в среднем 2 эмбриона.

Хозяйства в регионах готовы работать по такой технологии, но средства не всегда находятся. Ясно, что применение такой технологии, которая успешно используется в мире – это прорыв в молочном и мясном скотоводстве.

- В ряде регионов все же есть определенная поддержка …

- Да, к примеру, в Липецкой области (компенсация 25 тыс. рублей за полученную сексированную стельность), в Башкортостане, в меньшей степени - в Воронежской и Орловской областях. Но необходима общая федеральная программа развития мясомолочного скотоводства, где будут прописаны правила и нормативы. В том числе, субсидирование хозяйств-заказчиков и производителя эмбрионов.

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В условиях рынка

- Многие предприятия в условия рыночной нестабильности расширяют сферу деятельности. А у вас появились новые векторы развития?

- Чтобы крепко стоять на ногах, безусловно, надо развиваться, идти в ногу со временем, просчитывать риски. Это прекрасно понимает наш инвестор – одна из ведущих компаний в аграрной отрасли АО «Щелково Агрохим», возглавляемая Салисом Добаевичем Каракотовым, который досконально разбирается в вопросах сельского хозяйства. Наш инвестор целенаправленно продвигает основные направления деятельности «Бетагран Липецк». В минувшем году запущено и успешно воплощается направление по выращиванию нетелей голштинской породы с последующей реализацией в хозяйствах России. Для этого построены дополнительные помещения.

Развиваем также новое направление – производство и реализация семени. Имеющаяся у предприятия оснащенная лаборатория и бычатник для производства семени КРС ранее не использовались из-за отсутствия разрешения на этот вид деятельности (сейчас намерены его получить). Теперь это производство запустили - пока для собственных нужд. Планируемые объемы семени – более полумиллиона спермадоз в год – разных мясных и молочных пород с высокой генетической ценностью.

С декабря компания приступает к реализации проекта по производству и переработке молока, а также расширению количества пород для производства эмбрионов КРС. Для этого заключены контракты на приобретение нетелей англерской, бурой швицкой, айширской пород для дальнейшего воспроизводства. Собираемся создать у себя показательную молочную ферму на 100-120 голов – и в плане кормозаготовки, и сбалансированного кормления, и правильного выращивания молодняка.

Все это позволит проводить на базе Центра комплексное обучение - как технологии эмбриотрансфера, так и технологии молочного производства с последующей переработкой молока. Помимо имеющегося статуса по производству и реализации эмбрионов, намерены получить еще статус племхозяйства и 3-й статус – по искусственному осеменению, который предполагает производство и реализацию семени быков.

- Уровень квалификации специалистов Центра позволяет решить все намеченное?

- У наших сотрудников есть необходимый опыт и квалификация. Они проходили обучение и в России, и за рубежом. К нам приезжают для обмена опытом в области биотехнологий зарубежные специалисты, на базе нашего предприятия обучаются студенты из разных регионов страны. Мы плотно сотрудничаем с Гродненским университетом, ведем совместную научную деятельность с Московским центром биотехнологий. Посещая и сравнивая аналогичные центры за рубежом, отмечаю, что уровень наших специалистов, как и технологии, идентичны. И сами иностранные спецы, бывая у нас, удивляются нашим результатам. Так что уверенность в своих силах и возможностях есть.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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