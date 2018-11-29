2018-11-29T09:45:59+03:00
Общество

Пилотный проект в сфере здравоохранения стартовал в регионе

Система добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской деятельности» внедряется в Липецкой области
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Для повышения качества и доступности медицинской помощи в государственных медицинских организациях региона управление здравоохранения Липецкой области совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения начинает реализацию пилотного проекта по внедрению системы добровольной сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности», - сообщает пресс-служба администрации региона.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно заявлял, что здравоохранение - один из главных приоритетов в работе власти. «Предстоит сделать очень много. При этом бюджетные средства мы будем использовать максимально эффективно, чтобы люди чувствовали заботу и видели реальные дела», - подчеркивает Игорь Артамонов.

В проект включены пять государственных медицинских организаций: Липецкая областная клиническая больница, Липецкий областной перинатальный центр, Липецкий областной онкологический диспансер, Елецкая городская больница №1 имени Н.А. Семашко и Липецкая городская поликлиника №1.

Пилотный проект предусматривает отработку деятельности медицинской организации по 10 разделам. Это, в частности, система управления персоналом, эпидемиологическая и лекарственная безопасность, организация экстренной и неотложной помощи в стационаре, организация работы приемного отделения. В областной клинической больнице и городской поликлинике №1 в рамках проекта запланировано создание Центров компетенции для тиражирования опыта в масштабах всей региональной лечебной сети, а также обеспечения стандартизации основных лечебных и диагностических процессов.

Внедрение пилотного проекта предусматривает проведение в течение 2018-2019 годов внешнего аудита, вводных семинаров, вебинаров, посвященных реализации современной политики качества в здравоохранении, организацию контроля и управления безопасностью медицинской деятельностью, а также практикумов по проведению внутреннего аудита (контроля качества) в медицинских организациях. После завершения проекта все участвующие в нем медицинские организации получат государственные Сертификаты качества и безопасности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Результатом станет повышение уровня удовлетворенности населения медицинским обслуживанием за счет внедрения современных технологий организации безопасного лечебно-диагностического процесса в строгом соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, клиническими протоколами и рекомендациями во всех государственных медицинских организациях области.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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