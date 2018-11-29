Липецкие дороги отремонтируют за 3,4 млрд. рублей

В Липецкой области в 2019 году стартует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он разработан Минтрансом РФ, сообщили в управлении дорог и транспорта региона.

Цель проекта – приведение автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Реализации проекта намечена на 2019-2024 годы. Национальный проект был масштабирован из приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», уточнили в управлении.

В Липецкой области формируется региональная составляющая нацпроекта. Это автомобильные дороги регионального значения и дорожная сеть в составе Липецкой агломерации. На реализацию проекта планируется направить средства федерального бюджета в размере 1,89 млрд. рублей. Софинансирование из бюджета Липецкой области составит 1,49 млрд. рублей, еще 7,8 млн. рублей добавят бюджеты Липецка, Ельца и города Грязи.

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По мнению врио главы администрации области Игоря Артамонова, липецкие дорожники доказали, что в нашей стране можно создать прекрасные транспортные магистрали, позволяющие успешно развиваться экономике и улучшать жизнь населения.

В рамках нацпроекта в 2019 году на дорогах регионального и межмуниципального значения планируется отремонтировать 216,63 км покрытия проезжей части, 4,75 км автодорог будет реконструировано и построено 0,86 км автодорог. Также намечен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт нескольких мостов. Кроме того, установят линии освещения протяженностью 15,9 км. Объекты регионального и межмуниципального значения – всего их 84 на 59 автодорогах – нанесены на интерактивную карту.

Приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2025 года. В 2018-м завершается первый этап проекта, предусматривающий приведение дорог в нормативное состояние. На втором и третьем этапах в 2019-2025 годах будут выполняться капиталоемкие мероприятия – строительство и реконструкция автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.