2018-11-29T11:26:59+03:00
Общество

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса», дополнив предложение фискальным накопителем (ФН) на 36 месяцев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь в максимальный комплект входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.

С июля 2017 года Федеральный Закон 54-ФЗ обязует предпринимателей заменить старые кассы на новые, с выходом в интернет. В такие кассы встроен фискальный накопитель, который записывает информацию о каждой продаже и передает её оператору фискальных данных (ОФД). ОФД обрабатывает и передает данные в налоговую службу.

Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом:

«Решение «Ростелекома» разработано «под ключ» и помогает бизнесу оставаться в рамках закона. Фискальные накопители встроены в кассу, которая подключена к интернету. Вся информация с неё о купле-продаже поступает в налоговую службу автоматически. Налоговая отслеживает платежи и проверяет их удаленно. Теперь предприниматели получили возможность выбрать фискальный накопитель по потребности: на 13 или 36 месяцев».

Сервис «Ростелекома» включает в себя настройку оборудования, а также первичное обучение. Провайдер предлагает предпринимателям фискальные накопители двух серий: на 13 и 36 месяцев. В базовый комплект также входят кассовый аппарат, терминал для банковских карт и ПО. Комплект может быть дополнен 3G-роутером с SIM-картой «Ростелекома» и сканером штрих-кодов.

.

.

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

Реклама Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке будут судить мужчину, который избил мать и 4 дня смотрел, как она умирает
В понедельник в Липецке вводят временный запрет на продажу алкоголя
В Липецкой области за ночь дотла сгорели два дома
Липецкие дороги отремонтируют за 3,4 млрд. рублей
В центре Липецка сбили школьницу – девушка попала в больницу
В Липецке дальнобойщик украл из квартиры 90 000 рублей
Невзирая на опасность липецкие рыбаки выходят на тонкий лед
Липчанин пытался подкупить миграционную полицию
В Липецкой области живут больше 2000 ВИЧ-инфицированных
Температура в Липецке снизится до 15 градусов мороза
В Липецке легковушка перелетела через газон, снесла забор и разбила машину
Прокурор требует 13 лет для липчанина, который обстрелял полицейских из ружья
В Липецке будут судить банду школьников за разбои, грабежи, кражи и угон
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
На этой неделе в Липецке изменится расписание четырех автобусов
Липчанка обворовывала ячейки для хранения в магазинах
В Липецкой области «ВАЗ» влетел в стоящий на трассе «КамАЗ»