Липецкие школьники вместо учебников будут ходить на уроки с планшетом

Власти Липецка решили активнее внедрять во все сферы электронные технологии. Концепцию создания «Умного города» обсудили на заседании проектного комитета, которое провел мэр города Сергей Иванов.

Зачем и в каких сферах будут внедрять умные технологии и как это будет происходить, рассказала заместитель мэра Екатерина Белокопытова. Согласно документу, основными сферами станут образование, транспорт, безопасность, ЖКХ, экология и система управления городом.

– Современные липчане хотят «умно» потреблять, всегда и везде быть на связи, перемещаться по городу быстро и по оптимальным маршрутам, оперативно получать услуги и информацию, – пояснила Екатерина Белокопытова.

Сейчас 25 школ Липецка полностью перешли на электронные дневники. Некоторые пошли дальше, например в гимназии №19 и вовсе отказались от учебников. Теперь вместо увесистого рюкзака с кипой книг, дети ходят на занятия с тетрадками и планшетами. Как сообщили в пресс-службе мэрии, гимназия закупила полный набор электронных учебников для 8 и 10 классов, а также частично доя 5 и 11.

Как оказалось, это не только удобно, но еще и выгодно – виртуальные учебники стоят гораздо дешевле бумажных. Вице-мэр Евгений Павлов, который отвечает за сферу образования, отметил, что процесс перехода на электронные учебники продолжится, и к нему подключится городская централизованная библиотечная система.

Как поумнеет ЖКХ рассказал председатель департамента Евгений Лепекин. По его данным уже сейчас в 40% бюджетных учреждения стоит «умная» отопительная система, которая регулирует температуру в помещении исходя из времени суток и погоды на улице. То есть, чем крепче морозы, тем жарче батареи и наоборот. В следующем году такая система появится еще в 141 здании – учреждения образования и культуры.

По итогу заседания Сергей Иванов поручил всем департаментам и управлениям внести свои предложения, как именно умные технологии могут улучить работу каждой структуры.

– Автоматизированные системы учета, электронные учебники, системы видеофиксации, передающие картинку на единый сервер – все это лишь малые части фундаментального проекта «Умный город», – отметил мэр. – Сегодня каждому из руководителей необходимо ознакомиться с передовым опытом в сфере цифровизации, и продумать, что можно и нужно усовершенствовать в его сфере. Наша задача – с привлечением ведущих представителей инновационных предприятий, IT-сообщества, науки, студенчества и жителей областного центра шаг за шагом вывести все сферы городского хозяйства на принципиально новый уровень.