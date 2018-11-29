2018-11-29T15:06:12+03:00
Экономика

Брошенные сети региона обретают хозяина

Липецкэнерговедёт активную работу по интеграции бесхозяйных электросетевых активов в Липецкой области
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В 2018 году в ходе проведенной инвентаризации бесхозяйных активов сотрудниками Липецкэнерго выявлено и планируется к постановке на баланс 62 объекта. Основная часть «бесхоза» - 58 объектов - это воздушные линии протяженностью 88 километров. Кроме того, обнаруженодва объекта кабельных линий и двекомплектных трансформаторных подстанции мощностью 880кВА.

Работа по консолидации электросетевых активов проводится в соответствии с подписанной между ПАО «МРСК Центра» и Управлением энергетики и тарифов Липецкой области дорожной картой, главной целью которой является развитие и консолидацияэлектросетевого хозяйства Липецкой области.Консолидация бесхозяйных сетей и сетей других собственников позволит снизить затраты на эксплуатацию, повысить управляемость и надёжность энергосистемы региона.

Кроме того с этой же целью проводится работа с активами муниципальной собственности, не закрепленными для обслуживания за действующими территориальными сетевыми организациями. В четвертом квартале 2018 года филиалом «МРСК Центра» заключен договор с администрацией Богородицкого сельсовета Добринского района на обслуживание их электросетевых объектов.

«Перед филиалом Липецкэнерго стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всех потребителей нашей области даже в самых небольших населенных пунктах. Поэтому консолидация электросетевого хозяйства, в том числе бесхозяйных сетей, и принятие их на баланс - одно из важных направлений нашей деятельности. Результаты заметны уже сейчас: за десять лет 1723 брошенных объекта обрели хозяина в лице филиала, среди них 591 километр сетей. Это положительно отразилось и на качестве электроснабжения потребителей, и на снижении потерь в сетях, — отмечает начальник управления собственности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Вера Шипулина.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой филиала ПАО «МРСК Центра»

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