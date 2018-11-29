Липчане предпочитают получать больничный в цифровом формате

В рамках совместного проекта «Комсомольской правды» и ФСС РФ в Липецке прошел «круглый стол», посвященный действующим в регионе электронным сервисам и планируемым проектам.

-Мы входим в тройку лидеров по реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности, - отметил управляющий Липецким отделением ФСС РФ Сергей Зачиняев,-На сегодняшний день уже оформлено более 150 тысяч ЭЛН – больше 52% всех выданных больничных листков.

К проекту ЭЛН подключены все 49 государственных медорганизаций, подтягиваются и частники. Преимущества электронного больничного неоспоримы. Его нельзя потерять или испортить, все расчеты отражены в электронном кабинете получателя услуг.

- Выписка больничных листков в электронной форме позволяет экономить то, что всегда не хватает - драгоценное время врача и пациента, - подчеркнула и.о. первого заместителя начальника управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова.

Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, организации и направляется в автоматизированную систему Фонда социального страхования, а работодатель может получить его, направив запрос. Это избавляет от необходимости хранить документ в бумажном виде - он всегда будет находиться в базе Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно. Не потребуется предоставлять электронные листки нетрудоспособности и при проведении Фондом проверок страхователей.

Электронный больничный проще заполнять, не требуется следить за цветом чернил, размером букв, расположением печати. Кроме того, выплата пособия пациенту совершается гораздо быстрее.

Сейчас разработчики вносят коррективы в новые приложения, специалисты устраняют возможные недостатки электронных сервисов.

-Липецкое региональное отделение Фонда и дальше будет идти в ногу со временем, активно реализуя уже востребованные сервисы и внедряя новые. Новшества должны быть удобны для всех пользователей. А главная цель сервисов - оказать оперативную и качественную помощь гражданам в получении необходимых услуг, - отметил управляющий отделением ФСС РФ Сергей Зачиняев.