Липчане получили социальные цифровые услуги

В Липецке прошел «круглый стол», посвященный новым способам получения услуг, которые облегчают работу страхователям и помогают гражданам.

-Мы входим в тройку лидеров среди регионов по реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности, - отметил управляющий Липецким отделением ФСС РФ Сергей Зачиняев,-На сегодняшний день уже оформлено более 150 тысяч ЭЛН – больше 52% всех выданных больничных листков.

Это один из самых популярных сервисов, но не единственный.

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Липчане стали участвовать в проекте «Прямые выплаты» с 2016 года. Среди преимуществ проекта – гарантированное получение гражданами выплат несмотря на финансовое состояние работодателя. Страхователь избавлен и от необходимости производить расчет пособия.

- С переходом на новую систему 98% сведений для назначения выплаты пособий предоставлены страхователями в виде электронного реестра, - отметила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Татьяна Кирьянова.

- Благодаря проекту мы экономим оборотные средства, упростился процесс сдачи отчетности. Работники теперь сами могут выбрать более удобный способ получения пособия, - рассказала представитель АО «Прогресс» Елена Толкачева.

КАССА НЕ НУЖНА

В феврале 2018 года в Липецкой области стартовал пилотный проект, который призван упростить оформление проезда к местам санаторно-курортного лечения для льготников по путевкам, предоставленным Фондом. Бесплатный проезд будет осуществляться при помощи электронных талонов, а для получения документов достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД, или предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не нужны.

- За этот период нами было направлено 822 заявки и оформлено 2300 электронных талонов на проезд. Процедура их получения значительно упростилась - достаточно иметь электронный гаджет, зарегистрироваться на сайте РЖД, ввести свои данные и выбрать необходимый маршрут, - рассказала о преимуществах проекта главный бухгалтер Липецкого отделения ФСС РФ Светлана Пашкова.

Начальник Елецкого производственного участка ПЖА АО «ФПК» Людмила Дунаева отметила, что для их компании, равно как и для пассажиров, это экономия времени. Теперь льготник может оформить билет, не выходя из дома.

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП

Для сокращения претензий по закупочным процедурам Фонд реализует проект «Открытый контракт». Как проинформировала участников «круглого стола» начальник отдела организации закупок для госнужд Анна Ефремова, в 2018 г. планируется осуществить 230 закупок на сумму более 234 млн. рублей.

- Важно, что «Открытый контракт» позволяет участвовать в публичной дискуссии не только потенциальным поставщикам, исполнителям, но и конечным потребителям. Любой посетитель портала может ознакомиться с планируемыми покупками и их параметрами – ценой, требованиями, предъявляемыми к товару или услуге, сроками закупки, - отметила Анна Ефремова.

Проект «Электронный родовый сертификат» стартует с января 2019 года, и, как уверены эксперты Фонда, Липецкий регион к этому полностью готов.

- Реализация данного проекта позволит освободить будущую маму от курьерских функций, - пояснил заместитель начальника отдела информатизации Руслан Федоренко. – У женщин будет и возможность выбора медучреждения для получения услуг (женской консультации, роддома, детской поликлиники) на этапах наблюдения за своим здоровьем, или здоровьем ребенка.

По факту оказания услуг медицинские организации сформируют реестр талонов (частей) родовых сертификатов, который направят для оплаты в Фонд.

Эксперты Фонда в ходе «круглого стола» рассказали о том, как совершенствуются интернет-ресурсы – официальный сайт, ведомственные порталы, шлюзы приема электронной отчетности, документов. Для участников стола был показан познавательный информационный ролик о возможностях действующих и планируемых электронных сервисов.

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК

Приложение «Социальный навигатор» - это путеводитель с информацией о всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд для людей с инвалидностью, семей с детьми, заболевших, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бесплатное приложение можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство Android или iOS.

«Социальный навигатор» позволяет найти адрес ближайшего отделения Фонда, как до него добраться, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортном лечении.

Поможет пользователю сориентироваться обучаемый социальный чат-бот «Помощник ФСС», интегрированный в голосовой сервис Яндекса «Алиса».

Сейчас разработчики вносят коррективы в новые приложения, специалисты устраняют возможные недостатки электронных сервисов.

-Липецкое региональное отделение Фонда и дальше будет идти в ногу со временем, активно реализуя уже востребованные сервисы и внедряя новые. Новшества должны быть удобны для всех пользователей. А главная цель сервисов - оказать оперативную и качественную помощь гражданам в получении необходимых услуг, - отметил управляющий отделением ФСС Сергей Зачиняев.