2018-11-30T10:54:58+03:00
Общество

Лучшие студенты ВГУ получат стипендии от НЛМК

Стипендиальная программа НЛМК действует с 2000 года (для ВГУ - с 2015 года)
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НЛМК подвел итоги конкурсного отбора десяти лучших студентов Воронежского государственного университета (ВГУ), которые будут получать именные стипендии НЛМК в 2018/2019 учебном году. На торжественной церемонии руководители кадровой службы НЛМК вручили им сертификаты стипендиатов и памятные подарки, после для них организовали экскурсию на производство.

Стипендиальная программа НЛМК действует с 2000 года (для ВГУ - с 2015 года) и направлена на поддержку студентов, стимулирование их учебной, научной и практической деятельности. Получить стипендию НЛМК могут студенты воронежского вуза, начиная со второго курса бакалавриата с хорошей успеваемостью по востребованным для комбината направлениям подготовки - химия, прикладная математика и экономика. Все стипендиаты проходят конкурсный отбор в университете, а также собеседование с руководителями Новолипецкого комбината. При определении лучших учитывается также желание соискателей в будущем работать в компании.

В течение учебного года всем победителям очередного конкурсного отбора ежемесячно будет выплачиваться от предприятия дополнительная стипендия 5 000 рублей. Стипендиаты смогут пройти все виды практик на НЛМК, которые помогут им лучше узнать специфику работы и определиться с выбором будущей профессии. За период действия данной программы стипендию от компании уже получили 33 студента ВГУ.

Сегодня стипендии от комбината получают более 1000 студентов базовых высших и средних профессиональных учебных заведений Липецка.

После трудоустройства в компанию стипендиаты НЛМК смогут продолжить свое профессиональное развитие и принять участие в молодежных корпоративных программах, которые дают возможность совершенствовать личные навыки в решении производственных задач и разработке реальных проектов. Для выпускников ВГУ и ЛГТУ очной формы обучения, которые проходили практику на НЛМК и трудоустроились на комбинат не позднее двух месяцев после выдачи диплома, устанавливаются «подъемное» пособие. Для них в течение трех лет работы также устанавливается гарантированный минимальный уровень заработной платы.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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