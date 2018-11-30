В ночном пожаре на заводе PepsiCo под Липецком сгорели 1000 м2 складов

Масштабное ЧП в городе Лебедянь Липецкой области произошло этой ночью, 30 ноября, на заводе PepsiCo, где производят соки «Фруктовый сад», «Я», «Тонус» и другие напитки, Там около двух часов ночи загорелись склады с готовой продукцией. Сигннал в МЧС поступил в 2.15 ночи, а через 7 минут, когда прибыло первое пожарное подразделение, весь склад был охвачен огнем, вокруг было все в дыму.

Пожар на заводе PepsiCo в Липецкой областиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Спустя час непрерывной борьбы с огнем, в 3.35, спасатели объявили повышенный ранг пожара. К тому моменту на месте уже работали 44 сотрудника МЧС и 16 пожарных машин. Склады «Лебедянского» завода горели на площади 1000 м2.

Пожар на лебедянском заводе .

На месте развернули штаб пожаротушения, как сообщили в пресс-службе МЧС, руководство принял на себя заместитель начальника главного управления полковник внутренней службы Андрей Махортых.

Пожар на заводе PepsiCo в Липецкой областиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожарным удалось локализовать огонь только в половине шестого утра, в 6.34 пожар ликвидировали. К счастью, люди не пострадали. Но ущерб предприятию нанесен серьезный. Там сейчас подсчитывают убытки. Из-за чего начался пожар, тоже еще предстоит выяснить.

Отметим, что это второе крупное происшествие на заводе за два года. Первое ЧП случилось в апреле 2017 года, когда рухнул склад готовой продукции, из-за чего по Лебедяни растеклись красные реки сока. Площадь обрушения была 300 м2. Тогда пострадали два человека – рабочие застряли на высоте 30 метров в грузовом лифте. То происшествие, помимо убытков, обернулось для предприятия крупными штрафами, поскольку раздавленный сок стек в реку Дон и впитался в почву.