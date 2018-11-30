Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский завершает проверку готовности электросетевого комплекса регионов ЦФО и ПФО к реализации проектов цифровизации

В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом.

В ходе рабочих поездок глава МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья представил проекты цифровизации руководителям регионов, получив от них положительную оценку. Так, во время недавней встречи губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Игорем Маковским была достигнута договоренность о подписании соглашения о пилотных территориях, где проекты по цифровизации электрических сетей будут реализованы в первую очередь. Глава Орловской области Андрей Клычков выказал готовность поддержать предлагаемые МРСК Центра инициативы на региональном уровне. А губернатор глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение подчиненным оказать необходимое содействие МРСК Центра в реализации в регионе проектов, направленных на совершенствования оперативно-технологического управления распределительными сетями 35 кВт и выше.

Напомним, в основе проектов цифровизации МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья лежит успешный опыт еще одного дочернего предприятия «Россетей», АО «Янтарьэнерго», где был реализован проект «Цифровой РЭС», базирующийся на целом комплексе технологий и элементов цифровой сети. В настоящее время в разработке находятся два аналогичных проекта: один цифровой РЭС будет создан в Калининском районе электрических сетей филиала МРСК Центра «Тверьэнерго», другой – в Арзамасском РЭС филиала МРСК Центра и Приволжья «Нижновэнерго». Кроме того, в семи регионах деятельности будут построены одиннадцать цифровых подстанций 35-110 кВ с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 в рамках интеграции АСУ ТП. Восемь таких энергообъектов построят в филиалах МРСК Центра «Белгородэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Костромаэнерго», «Воронежэнерго», еще три – в филиалах МРСК Центра и Приволжья «Удмуртэнерго» и «Нижновэнерго». Реализуются и другие проекты. В перспективе ими будут охвачены все 20 регионов деятельности МРСК.

Помимо внедрения соответствующих технологий и инфраструктурных элементов, в число первоочередных шагов по дальнейшей цифровизации электросетевого комплекса двух компаний войдет введение системы градации субъектов управления (филиалов и РЭС) по уровню внедрения цифровых технологий, а также соответствующих эталонных показателей и рейтинга цифровизации.

По словам генерального директора МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игоря Маковского, энергетики подходят к реализации проектов цифровизации глобально, не ограничиваясь сугубо прикладными целями и задачами, решаемыми в рамках основной деятельности. «Речь идет о создании полноценной универсальной инфраструктурной цифровой платформы. Основными ее компонентами, помимо цифровизации электросетевого комплекса, являются развитие соответствующей информационно-коммуникационной инфраструктуры, цифровизация бизнес-процессов, развитие инновационной и инжиниринговой деятельности, а также развитие человеческого капитала и формирование «цифрового поколения», которое будет органично ощущать себя в условиях цифровой экосистемы» - подчеркнул он.

Реализация такого подхода позволит МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья расширить спектр своих услуг за счет принципиально новых видов деятельности.

Для справки:

Компания «Российские сети» («Россети») является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает околое 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%. Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 99,9 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 416,8 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.