Бруслановская сортоиспытательная станция: опережая время

Липецкую сортоиспытательную станцию – филиал ФГБУ «Госсорткомиссия», считающуюся одной из лучших в стране, иногда называют «школой хлеба». На ее полях проходят «обкатку» селекционные достижения, и только после всесторонней экспертизы наиболее эффективные сорта и гибриды в дальнейшем запускаются в сельхозпроизводство.

Сегодня в собственности предприятия 1579 га земли, ежегодно на 7-8 тысячах опытных делянках апробируются новые технологии выращивания около 2 тыс. гибридов более 40 сельхозкультур. В их числе пшеница, гречиха, подсолнечник, люпин, свекла, синий лен. Полевые испытания ведутся по различным показателям, главные их них - восприимчивость к аномалиям погоды, удобрениям плюс урожайность. Новые сорта и гибриды попадают в госреестр только после 2-3 лет тщательных исследований.

В июле нынешнего года территория станции стала площадкой для Всероссийского Дня поля, в котором участвовало свыше 300 компаний из более 70 регионов России, а также из стран СНГ и дальнего зарубежья. Проведение столь масштабного форума – это и подтверждение заслуг, и статуса сортоиспытательной станции в Бруслановке, для которой определяющими в работе стали инновационные разработки, прогрессивные формы хозяйствования.

Знаменитым среди аграриев предприятием более 30 лет руководит заслуженный работник сельского хозяйства РФ Александр Соловьев (одно лишь перечисление его наград и регалий займет целый абзац), с которым мы беседовали о сегодняшних задачах, приоритетах работы станции.

.

- Александр Александрович, липецкая Бруслановка в июле фактически на 3 дня стала агропромышленной столицей страны. Какова для вас отдача, итоги от организации на вашей площадке Всероссийского форума?

- Выбор нашей сортоиспытательной станции не был случаен – объективно она сегодня одна из лучших в стране. При подготовке (она велась очень тщательно) был учтен предыдущий опыт проведения форума в Татарстане. Нам очень помогли власти области – мы сделали 3 км асфальтовую подъездную дорогу, дорожное полотно для большегрузов. Была протянута и 2-х километровая ветка водопровода, закуплены 3 установки орошения. Сбылось то, к чему мы стремились многие годы, теперь есть доступ к селекционным достижениям в любое время года. Форум собрал свыше 3 тысяч аграриев, которые увидели большую платформу сортоиспытаний - около 10 тыс. делянок, свыше 2 тыс. сортов и гибридов. При подготовке мы учли и возможную засуху, сделав заранее (с осени), по всей агрономической науке, корневую подпитку растений. Наши расчеты оправдались – люди увидели мощь, потенциал, красоту российской селекции – то, к чему надо стремиться. Были приятно удивлены и бывалые специалисты (в т.ч. иностранцы), на наш опыт теперь ссылаются, мы задали очень высокую планку.

- Каковы сегодня запросы рынка? Как отражаются на вашей работе, в чем ее приоритеты?

- Сегодняшняя задача – поднять экспорт, в частности, масличных культур. Липецкая область одна из самых компактных, и мы не можем увеличивать валовое производство культур за счет дополнительных земель - лишь за счет интенсивного развития. Наша задача доказать : если урожаи в области 40 ц, а их потенциал на станции 90 ц, значит есть куда расти. В зоне нашего внимания подсолнечник, соя, люпин. Особый акцент на масличный лен, засеяли им более 400 га. Ведь это лечебная культура - польза льняного масла общеизвестна. А на наших черноземах можно в 2 раза поднять урожайность льна за счет грамотного применения технологии его выращивания и сортов.

Мы ищем новизну, топтаться на месте - это не про нас. Можно и ошибаться, но надо искать, пробовать, и мы стараемся идти в ногу (даже в чем-то впереди) с современными тенденциями. Наша цель, чтобы аграрии не ошибались, выбирая сорта.

- Как год сложился, все ли удалось?

- Все хорошо, показатели лучшие в России (и это несмотря на то, что 40 дней не было дождя). У нас есть и необходимый опыт, и знания. Наши делянки – это «лицо» станции, региона, госсорткомиссии. А ведь в 90-е было время, когда стоял вопрос самого существования, и мы правильно сориентировались, сконцентрировав все сортоучастки в одном месте.

Мы стараемся идти с заделом не только в науке сортоиспытания, но и в производстве. Предпринимательская деятельность нужна, чтобы зарабатывать средства на развитие, материальную поддержку сотрудников, у которых напряженная и ответственная работа. Она требует самоотдачи, любви, творческого подхода к своему делу, и очень больно, когда специалисты уходят. Потому злободневен кадровый вопрос, одна из главных проблем здесь - обеспечение жильем, считаю, что нужны меры господдержки.

- А что в перспективе, каков курс развития?

- Мы трудимся для того, чтобы каждый сорт не просто вошел в реестр, а работал, давал отдачу, приносил доход аграрию. Ведь использование в сельхозпроизводстве результатов работы нашей сортоиспытательной станции позволяет существенно улучшить урожайность зерновых – до 70-100 центнеров с гектара, что не так давно считалось немыслимым. Наша озимая пшеница «Скипетр» культивируется более чем в десятке российских регионов, давая стабильно хорошие урожаи. То же и по другим агрокультурам. У нас большие наработки по сое, будем дальше развивать тему масличных культур.

Наша задача правильно, объективно оценить селекционные достижения сорта, гибрида, который при наших условиях будет независимо от погоды давать стабильные урожаи. Фактически мы являемся связующим звеном между селекционером и сельхозтоваропроизводителем. То, что мы сеем, испытываем – это завтрашний день, будущее сельхозпредприятий – 5-ти летний задел вперед.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

Реклама