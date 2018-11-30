2018-11-30T16:02:25+03:00
Общество

Рекомендации публичных слушаний будут направлены в администрацию региона

В обсуждении главного финансового документа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приняли участие около 150 человек
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Это депутаты областного Совета, представители обладминистрации, руководители районов области, общественники, эксперты в области финансов, а также СМИ.

Свое предложения по проекту бюджета направили представители всех фракций. Они затронули различные сферы жизни. В частности, поступили предложения увеличить расходы на социальные выплаты по жилищным программам. Кроме того, по мнению парламентариев, необходимо предусмотреть больше средств на строительство жилья для детей-сирот, программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Также заложить в бюджете средства на охрану образовательных учреждений и предоставления льготного проезда школьникам.

Начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков остановился на развитии медицины. Со следующего года на условиях софинансирования из федерального центра в Липецке начнется строительство операционного блока областного онкодиспансера. Впервые появятся центры амбулаторной помощи для больных раком. Первые 2 центра построят уже в следующем году в Липецке и Ельце. Всего их будет 6. Много внимания уделят приобретению диагностического оборудования для районных и городских поликлиник.

Что касается сферы ЖКХ, то, по словам главного коммунальщика Юрия Костина, в новом годом планируется строительство сети водоснабжения протяженностью 35 км, создание мусоросортировочного комплекса в Лебедянском и Долгоруковском районах, реконструкция и создание новых контейнерных площадок, а также благоустройство больше 130 дворовых территории и 8 общественных пространств.

С оценкой областного бюджета выступила председатель Общественной палаты региона Валентина Кисенко. Она сравнила долговую нагрузку Липецкой области с соседями. Этот показатель в нашем регионе один из самых низких. Валентина Петровна также внесла ряд конкретных рекомендаций.

- Сегодня необходимо предусмотреть в областном бюджете средства на увеличение социальных выплат на проезд для малообеспеченных семей, а также единовременной денежной выплаты на приобретение автомобиля для многодетных семей, в которых воспитываются 8 и более детей. Кроме того, есть потребность в строительстве детской поликлиники в Чаплыгине, концертного зала в Липецке и модернизации областной научной библиотеки, - сказала Валентина Петровна.

С предложениями на публичных слушаниях также выступили заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Елена Кукина и глава администрации Хлевенского района Михаил Лисов.

- Участники публичных слушаний одобрили представленный проект бюджета на будущий год. Все озвученные предложения будут обобщены социально-экономическим управлением облсовета. И уже на их основе мы подготовим Рекомендации слушаний. С учетом данного документа проект бюджета будет рассмотрен на профильных комитетах регионального парламента и 18 декабря вынесен на сессию облсовета, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

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