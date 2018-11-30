Проект областного бюджета на 2019 год вынесен на публичные слушания

Доходы областной казны в 2019 году составят 53,3 млрд. рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений – 47,7 млрд. рублей, в том числе за счет налога на прибыль – 42,2%, налога на доходы физических лиц – 27,9%, налога на имущество организаций – 11,7%.

- Увеличится доля собственных доходов. Главный источник – налоги. Больше поступит средств от налогов на прибыль, на доходы физических лиц, а также акцизов. При этом, сокращается объем различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета. Их направлено в региональную казну существенно меньше - 5,6 млрд. рублей. Это цифра неокончательная, т.к. к нам еще поступили не все межбюджетные трансферты. Надеюсь, что на момент принятия областного бюджета, мы будем располагать достаточной информацией по дополнительным федеральным средствам. Что касается расходов, то почти 63% всех средств будет направлено на социальную сферу. В том числе на увеличение зарплат бюджетникам - на эти цели из консолидированного бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд. рублей, - отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.

Расходы составят 58,2 млрд. рублей. Дефицит - 4,9 млрд. рублей. Основным источником финансирования дефицита в 2019 году станет размещение государственных ценных бумаг. Планируется привлечь и банковские кредиты.

Львиная доля расходов областного бюджета, 14,8 млрд. рублей, в будущем году будет направлена на реализацию социальной политики. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели будет выделено 472 млн. рублей. (в 2018 г. – 320 млн.) Кроме того, предусмотрены в бюджете на будущий год средства на ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. 491 млн. рублей пойдут в виде социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Больше средств, чем в текущем году, 2 млрд. рублей, запланировано в бюджете 2019 года на развитие физкультуры и спорта. Из них - 1 млрд. 394 млн. рублей выделяется на строительство многофункционального спортивного комплекса в Липецке. Заложены средства на реконструкцию спортзала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в Липецке.

На развитие образования в 2019 году предусмотрено 13,6 млрд. рублей. 421,5 млн. рублей пойдет на создание ясельных групп. Почти 8 млн. рублей получат муниципалитеты на развитие инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях. Запланированы деньги на завершение строительства школы в Липецке, а также на новое образовательное учреждение в Усмани. Планируется закупка оборудования для дистанционного обучения, транспорта для подвоза детей в школы.

На здравоохранение в следующем году будет выделено почти 5 млрд. рублей. Запланированы средства на строительство сразу нескольких новых объектов: хирургический корпус областного онкодиспансера в Липецке, детская поликлиника в Усмани, хирургический корпус детской областной больницы, новый поликлинический корпус липецкой городской детской больницы, лабораторный корпус областного тубдиспансера. В 2019 году будет продолжено строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Их появится 6 в разных районах области. Запланирован один офис врача общей практики. На эти цели предусмотрено 133 млн. рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство – 1,6 млрд. рублей. В будущем году возобновится программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На эти цели в бюджете предусмотрено более 17 млн. рублей.

На развитие общественного транспорта – 950 млн. рублей. Большая часть средств будет направлена на обновление подвижного состава в регионе, в том числе закупку электробусов.

Кроме того, в бюджете будущего года почти 90 млн. рублей будет распределено среди районов на строительство сельских ДК и еще 33 млн. рублей - на развитие сети культурно-досуговых центров.

Также значительная часть средств – почти 20% (это 11,5 млрд. рублей) будет направлена на исполнение раздела «Национальная экономика».

Государственный долг Липецкой области на 1 января 2020 года предварительно составит 15 млрд. рублей.

На слушаниях по проекту бюджета выступили руководители управлений здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, по этим сферам от жителей поступает больше всего вопросов. Также свою оценку проекту бюджета высказала председатель Общественной палаты Липецкой области, финансовые эксперты и представители муниципалитетов.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.