«Ростелеком» в Липецкой области увеличил скорость доступа в интернет

Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» завершил первый этап увеличения скорости доступа в интернет для новых и действующих абонентов, подключенных к оптоволоконным сетям. Изменения коснулись более 2,3 тысяч клиентов, проживающих в регионе. В среднем скорости доступа в сеть увеличены в 2 раза, при этом размер абонентской платы остался без изменений.Средняя пропускная способность интернет-соединения до апгрейда составляла около 50 Мбит/с. Теперь диапазон скорости расширился до 90 Мбит/с днем и до 100 Мбит/с ночью.

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Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Услугами доступа в интернет на скорости сто и более Мбит/с пользуется уже более половины абонентов «Ростелекома» в Липецкой области. И, конечно, мы стараемся поднять скорость и для остальных пользователей. Этот необходимая мера: технологии развиваются, цифровые решения всё более требовательны к трафику. Цифровые услуги давно уже вошли в понятие качества жизни, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы сделать их доступными как можно большему количеству жителей региона. В том числе - пользователям архивных тарифов. Для них увеличение скорости произойдёт автоматически до конца 2019 года. Им станут доступны даже такие высокотехнологичные сервисы, как «Умный дом» или «Видеонаблюдение».

Коробочное решение для обеспечения безопасности и комфорта «Умный дом» от «Ростелекома» включает в себя систему видеонаблюдения, управляющий контроллер и различные датчики. В случае затопления, возгорания, появления в доме посторонних, перекрытия обзора или отключения камеры система сразу оповестит о проблеме посредством SMS, e-mail или Push-уведомления. Отслеживать события в доме и за его пределами можно онлайн через личный кабинет на сайте сервиса или мобильное приложение «Умный дом».

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Фото предоставлено Липецким филиалом ПАО «Ростелеком»