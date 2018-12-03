2018-12-03T15:26:58+03:00
Общество

Юные липецкие таланты получили заслуженные награды

В регионе завершились восьмые молодежные Дельфийские игры "Старт надежды"
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Церемония награждения самых одаренных юных липчан, принявших участие в восьмых молодежных Дельфийских играх "Старт надежды", состоялась в Областном центре культуры, народного творчества и кино на прошедшей неделе. Среди лучших - талантливые музыканты и художники, танцоры и певцы, дизайнеры и повара, - сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

По итогам командного первенства сильнейшими стали Краснинский и Грязинский районы. Награды золотым призерам региональных Дельфийских игр вручил заместитель главы области Юрий Таран. "В финале Всероссийских Дельфийских игр у липецкой команды победителей очень высокие шансы", - отметил заместитель руководителя региона.

В этом году в числе призеров Дельфийских игр - 171 участник. Творческие состязания стартовали 13 ноября. За награды боролись более тысячи человек из всех городов и районов Липецкой области. Конкурс проходил на 19 площадках Липецка. Победителей и призеров назвали в 26 номинациях. Это вокал, хореография, цирковое искусство, дизайн одежды, тележурналистика, народные промыслы и другие творческие направления. После церемонии награждения состоялся гала-концерт.

Сегодня в регионе по государственной программе «Развитие и сохранение культуры и туризма в Липецкой области на 2017-2020 годы» даже в небольших селах возводят новые досуговые центры. Заниматься творчеством в них могут и дети, и взрослые. В сельских домах культуры работают многочисленные творческие кружки, в которых можно, например, научиться вокальному мастерству или игре на музыкальных инструментах. «Постоянное обучение должно стать целью всей жизни для подрастающего поколения, - считает врио главы региона Игорь Артамонов. - Главная задача сегодня - пробудить у молодежи интерес к постижению всего нового».

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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