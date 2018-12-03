Эпизоотическая обстановка – в зоне особого внимания

Как сохранить поголовье животных и обеспечить его ветеринарно-санитарное благополучие? Как защитить население района от болезней, общих для человека и животных? Задач у Лев-Толстовской СББЖ много, и от ее четкой работы фактически зависит продовольственная безопасность района с 17-тысячным населением.

Сегодня станция, где трудится 33 сотрудника, обеспечена всем необходимым – есть и современное оборудование, и транспорт, и квалифицированные специалисты. Треть работников – молодые специалисты, причем кадры свои, местные. Работа у персонала серьезная, обязанностей много и уровень профессионализма играет определяющую роль. Обязательным условием приема на работу является наличие высшего образование – кто-то из новых сотрудников либо закончил вуз, или обучается по специальности «ветеринария».

В зоне ответственности станции – один из крупнейших мясных комплексов Группы Черкизово, где на 18 площадках одномоментно находится 300 тыс. свиней. Серьезным испытанием, проверкой на прочность Лев-Толстовской СББЖ стали события 2-х летней давности, когда на мясном комплексе была обнаружена африканская чума свиней.

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- Три месяца были в карантинном режиме (организованы дезбарьеры, дезотряды- авт.), была огромная ответственность и колоссальный объем работы, - вспоминает начальник Лев-Толстовской СББЖ Татьяна Милева, стаж работы в ветеринарии которой составляет почти 35 лет. – Ежедневно нашими сотрудниками исследовались 150-180 образцов проб со всех площадок. С навалившейся напастью справлялись «всем миром» - помогали и соседние службы, и власти различных уровней. И я благодарна всем, прежде всего, своим сотрудниками за самоотверженный труд.

Фронт работы у сотрудников станции внушительный, ведь в «Черкизовской зоне» 8 районов, в прошлом году ушло на убой свыше 1 млн голов свиней. Непроста и технологическая цепочка: поставляемые с Воронежа ремонтные свинки (в 2019 г. их будет 40 тыс. голов) проходят под присмотром Лев-Толстовской СББЖ карантин, отправляясь потом в Пензу, Тамбов, Данков, Доброе, Долгоруково и на 18 площадок в регионе. Ответственность за сохранность здоровья всего поголовья очень высока, и у СББЖ налаженные контакты со специалистами Группы, выработана схема диагностики животных, отработаны механизмы взаимодействия.

В числе объектов СББЖ также и большая сеть ЛПХ, личных подворий, где КРС и мелкий рогатый скот, многочисленные домашние животные. Сотрудники станции проводят регулярные профилактические осмотры (охват почти 100%), диагностические исследования и вакцинацию.

- Эпизоотическая обстановка в районе непростая, в том числе по бешенству. И здесь пока слабая работы структуры, отвечающей за стабилизацию дикого поголовья, - считает Татьяна Николаевна. – Мы не игнорируем ни один случай обращения к нам, обязательно выезжаем на место. К сожалению, в частном секторе еще нет должной ответственности за своих животных. Пока живуч принцип – «если животина здорова – она моя, а когда пала – то ветслужбы». Несовершенно и само законодательство, ведь многие документы еще 70-80-х годов и не отвечают велению времени. Все это увеличивает риски, и мы стараемся работать на опережение. В нашем распоряжении отличная лаборатория с современным оборудованием, которая недавно прошла аккредитацию. Независимые эксперты оценили и квалификацию, и условия работы – все оказалось на должном уровне.

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Наши сотрудники сполна сознают всю ответственность своей работы. Мы как всегда работаем в непрерывном режиме, обеспечивая продовольственную и биологическую безопасность Лев-Толстовского района. Владимир КУЛИК.

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