Ветеринары ставят заслон недоброкачественной продукции

Лабораторный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, поступающей в учреждения системы образования, здравоохранения, соцзащиты (школы, детские сады, больницы, интернаты, реабилитационные центры и др.) – одно из важных направлений работы государственной ветеринарной службы области. Активно этой темой в регионе стали заниматься в последние годы и Липецкая область оказалась в числе немногих субъектов, уделяющих должное внимание этой проблематике.

Первоначальные результаты мониторинга, как нам рассказали в Липецкой областной ветеринарной лаборатории, показали весьма удручающую картину – было выявлено свыше 11% недоброкачественной продукции по показателям безопасности (наличие патогенных микроорганизмов, высокое содержание нитратов, присутствие антибиотиков, добавление растительных жиров в молочной продукции и т.д.) и качества (низкое содержание белков, жиров). В отношении недобросовестных поставщиков и производителей фальсифицированной продукции принимается комплекс мер, включающий многоуровневую систему контроля, в том числе и со стороны правоохранительных органов. В целом это оказывает положительный эффект и количество фальсифицированной продукции постоянно снижается.

- За 10 месяцев текущего года нашими специалистами проведен отбор свыше 7000 проб пищевой продукции (в других регионах этот показатель в разы меньше – авт.). По результатам лабораторных испытаний не соответствуют нормативным требованиям 6,2% от количества исследованной продукции. То есть наглядное улучшение прежнего показателя почти в два раза, - отметил в беседе директор Липецкой областной ветеринарной лаборатории Михаил Зибров. – Особую озабоченность вызывают многочисленные случаи выявления поставок фальсифицированной «молочки», в областную прокуратуру направлены материалы по фактам поставок молочной продукции «предприятиями-фантомами», которые существуют только на бумаге, а по факту производство отсутствует. Как показала практика, проведение государственного ветеринарного мониторинга качества и безопасности продуктов питания, поставляемых в областные учреждения социальной направленности, является эффективным механизмом снижения объема поставок опасной и некачественной продукции и вытеснения с рынка недобросовестных поставщиков.

- Михаил Алексеевич, а какая в регионе ситуация с болезнями, общими для человека и животных?

- В числе наиболее актуальных – это бешенство. Опасность заражения идет с дикой природы, а особенность Липецкой области в том, что на нашей территории имеется значительная популяция лис. И если 20-30 лет назад шкурки лисицы красной были востребованы и охотники активно вели отстрел, то сейчас это стало экономически невыгодно. Разработанные комплексные мероприятия дали результаты - охотникам повысили компенсацию за отстрелянных лисиц, мы увеличили объем вакцинации домашних и диких животных, организована работа с бродячими животными. Силами ветслужбы проводится большая профилактическая работа среди населения. В этом году зафиксировано 160 случаев бешенства, в летне-осенний период ситуация стабилизировалась. К сожалению, бешенство нельзя полностью искоренить и наши усилия направлены на сдерживание эпизоотии на минимальном уровне, а главной целью нашей работы является недопущение заражения опасным вирусом людей.

- Каковы возможности вашей лаборатории, ее потенциал?

- Ежегодно нами проводится более 800 тысяч исследований, работает высокопрофессиональный коллектив. Лаборатория постоянно оснащается лучшим оборудованием, только за последние 3 года освоено более 60 новых методик. Мы аккредитованы в двух системах – национальной и международной, и по своему уровню и возможностям занимаем высокие позиции в Черноземье.

Владимир КУЛИК.

Фото из архива «Липецкой облветлаборатории»

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