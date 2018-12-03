2018-12-03T17:38:27+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Липчане должны почувствовать перемены к лучшему»

На еженедельном оперативном совещании врио главы региона потребовал улучшить работу по обращениям граждан
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В понедельник утром на еженедельном оперативном совещании врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов поставил ряд задач перед своими заместителями, главами муниципалитетов и руководителями всех управлений, ведомственных и бюджетных учреждений, - сообщает пресс-служба администрации региона. Все они связаны с большим количеством жалоб, поступающих на сайт «Развиваем Липецкую область вместе» artamonovigor.ru. Игорь Артамонов рассказал, что за 26 дней работы сайта поступило почти 2000 обращений. В основном это жалобы. Люди сообщают о проблемах в сферах ЖКХ, здравоохранения, благоустройства, жалуются на состояние дорог, нехватку спортивных объектов. При этом в районах и городах работа с обращениями выстроена плохо. Ответы изобилуют канцеляризмами и не содержат конкретных сроков решения проблем.

От подчиненных Игорь Артамонов потребовал изменить эту ситуацию. Он напомнил о задачах, поставленных Президентом страны в рамках 12 национальных проектов, отметив, что их выполнение должно проходить в сотрудничестве с населением. Мнение людей - каким быть городу или поселку - это ориентир в работе власти.

Игорь Артамонов поставил задачу перед своими заместителями, главами муниципальных районов и руководителями подразделений принимать непосредственное участие в решении проблем по обращениям жителей. Для этого будут выработаны типовые схемы и выделено дополнительное финансирование. Контроль за приемом, обработкой и исполнением обращений станет ежедневным. На его основе определят показатели эффективности работы власти. Введут систему наказаний и поощрений.

«Люди, живущие в Липецкой области, должны почувствовать перемены к лучшему. Они должны быть уверены, что власть слышит их, понимает их проблемы и решает их. Задача, поставленная мне Президентом, – сделать Липецкую область лидером. Качественно улучшить жизнь в регионе. И эта задача будет выполнена», - сказал Игорь Артамонов.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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