Для липчан на месяц подготовили 300 новогодних мероприятий

Департамент культуры и туризма Липецка подготовили 300 праздничных мероприятия к Новому году и Рождеству. Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздники будут проходить в течение месяца, с 15 декабря 2018 года до 14 января 2019.

Одно из наиболее масштабных событий – открытие зимнего сезона на фестивале «Петровские забавы», который в этом году пройдет у стен «Звездного» 22 декабря. Липчан ждут битва Дедов Морозов, веселые конкурсы и фейерверк.

Библиотеки подготовили для юных липчан праздники и утренники, квесты, турнир «Что? Где? Когда?», 32 выставки, 67 познавательных мероприятий.

Много интересного будет во дворцах культуры. В ДК «Городской», помимо новогодних утренников, покажут «Семь сказок Скорохода для встречи Нового года». Липецкий Дом музыки подготовил музыкальное ревю «Самый лучший Новый год». В ДК «Сокол» ребята увидят представление Сон в зимнюю ночь, или тайна старинных часов». Также новогодние представления пройдут в Сырском Руднике, Матырском, Дачном и 10 шахта.

В Музее народного и декоративно-прикладного искусства пройдут

новогодние утренники в стиле 70-х, новогодние вечера в стиле «Голубой огонек» и программы «Новый год у купца Болховитинова». Липецкий драматический театр покажет театральную версию «Золушки» – «Хрустальная сказка» и спектакль «Часы с боем» по мотивам оперетты «Летучая мышь».

Множество мероприятий на открытом воздухе подготовили городские парки и зоопарк: конкурсы с аниматорами, семейные соревнования и катание на собачьих упряжках.

В детском парке «Сказка» пройдет акция «Письмо Деду Морозу». С 17 по 21 декабря «ЭкоСфера» организует конкурс и выставку «Вместо елки – букт».

1 января на 10 площадках в жилых районах пройдут новогодние дискотеки, они продляться с часа ночи до 3 утра.

По предварительной оценке, новогодние праздники в Липецке посетят более 100 000 человек.