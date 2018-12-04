2018-12-04T12:55:46+03:00
Общество

В Липецке завершилась крупнейшая в регионе Спартакиада трудовых коллективов

В течение года состязались около 3600 сотрудников из 46 подразделений НЛМК
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На НЛМК завершилась Спартакиада-2018 – крупнейшее в регионе круглогодичное соревнование с участием спортсменов всех цехов предприятия и ряда липецких компаний Группы НЛМК.

В 20 видах спорта в течение года состязались около 3600 сотрудников из 46 подразделений. Спортивные состязания проходили на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий», в спорткомплексе «Нептун», шахматном клубе, на городских спортивных объектах.

По итогам всех соревнований в общекомандном зачете победителем Спартакиады-2018 стал коллектив ремонтного управления. Второе место заняли железнодорожники, бронзовым призером стала компания НЛМК-Инжиниринг.

- Ежегодно растет число новолипчан, которые активно занимаются спортом. В текущем году на 10% стало больше участников Спартакиады в возрасте до 35 лет. В перечень состязаний мы впервые включили такие виды, как городки, бадминтон, полиатлон. В течение года новолипчане установили ряд новых спортивных рекордов - в плавании, силовом многоборье, метании гранаты, гиревом спорте, - сообщил директор спортклуба «Липецкий металлург» Юрий Короленко.

Вручение наград победителям и призерам Спартакиады-2018 пройдет 25 января в профкоме НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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