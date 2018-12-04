2018-12-04T12:08:16+03:00
Экономика

Энергетики МРСК Центра проводят испытания новейшего летательного аппарата

Уникальному беспилотнику для работы не нужен человек
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Взлетел, пролетел 40 километров, приземлился, зарядился … и все это без участия человека. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» проводит испытания уникальной научной разработки. Беспилотник, существующий пока в единственном экземпляре, предназначен для обследования воздушных линий электропередачи. Его снарядят тепловизором, инфракрасной и ультрафиолетовой камерами. Умный аппарат запрограммирован на самостоятельные полеты. Но самое главное — беспилотник сам будет анализировать полученные во время облета линии данные с помощью нейронных сетей и элементов искусственного интеллекта.

- Это диагностическое программное обеспечение также уникально. Благодаря ему беспилотник без участия человека сможет осуществлять выявление дефектов и выдавать готовые рекомендации на каком участке линии необходимо провести ремонт, - объяснил принципы работы экспериментального аппарата главный специалист департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Центра»

Александр Бредихин.

Пробный полет провели вдоль воздушной линии 110 кВ«Доброе». Её должны были в течение нескольких дней обследовать бригады энергетиков. Беспилотник справился с этой работой за 40 минут, зафиксировав все на видео.

- МРСК Центра помимо выполнения своих основных производственных задач, системно ведет научно-исследовательскую работу по внедрению инновационных технологий и разработок. Сегодняшнее испытание — это еще один шаг к техперевооружению Липецкэнерго. Один такой аппарат заменит сразу несколько бригад электромонтеров. Соответственно они смогут заниматься более сложными задачами: ремонтами и строительством электросетевых объектов региона. Я считаю это разумно, а значит эффективно, - прокомментировал испытания беспилотника директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Предполагается, что уже к концу 2019 года в Липецкэнерго поступят два уникальных летательных аппарата, которые будут обследовать высоковольтные линии электропередачи на постоянной основе, не отвлекая энергетиков от ремонтов и строительства электросетевых объектов.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

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